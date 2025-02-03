Школу для одной ученицы решили не закрывать в Новосибирской области

Posted 3 февраля, 14:33
Published 3 февраля, 14:33
Modified 3 февраля, 18:08
Updated 3 февраля, 18:08
В Колыванском районе работает школа, в которой когда-то училось 4 детей, потом всего одна девочка, а сейчас школьников стало двое. Как решалась судьба Пономаревской средней школы рассказали в «Прецеденте» со ссылкой на главу района Евгения Артюхова.
В новом учебном году в школе появился еще один ученик. Мальчик сейчас учится во 2 классе. Кроме него учителя ведут уроки для Сабины, ученицы 3 класса. В случае закрытия учебного заведения дети были бы вынуждены добираться до школы в другом населенном пункте за десятки километров, что противоречит установленным нормам безопасности.
Ранее глава региона сообщал, что школу закроют в 2025 году. Однако учебное заведение решили не расформировывать. Теперь учителя уверены, что не потеряют работу.
Ранее появилась информация о школьниках из Новосибирска, которых считали пропавшими после атаки дронов в Волгограде.