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Posted 3 февраля, 14:33

Published 3 февраля, 14:33

Modified 3 февраля, 18:08

Updated 3 февраля, 18:08

Школьный класс

Школу для одной ученицы решили не закрывать в Новосибирской области

3 февраля 2025, 14:33
Фото: Изображение Midjourney. Школьный класс
Пономаревская средняя школа под Новосибирском получила известность благодаря тому, что в ней учиться всего один ребенок. Ранее школу планировали расформировать, но в итоге местные власти пересмотрели свое решение.

В Колыванском районе работает школа, в которой когда-то училось 4 детей, потом всего одна девочка, а сейчас школьников стало двое. Как решалась судьба Пономаревской средней школы рассказали в «Прецеденте» со ссылкой на главу района Евгения Артюхова.

В новом учебном году в школе появился еще один ученик. Мальчик сейчас учится во 2 классе. Кроме него учителя ведут уроки для Сабины, ученицы 3 класса. В случае закрытия учебного заведения дети были бы вынуждены добираться до школы в другом населенном пункте за десятки километров, что противоречит установленным нормам безопасности.

Ранее глава региона сообщал, что школу закроют в 2025 году. Однако учебное заведение решили не расформировывать. Теперь учителя уверены, что не потеряют работу.

Ранее появилась информация о школьниках из Новосибирска, которых считали пропавшими после атаки дронов в Волгограде.

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