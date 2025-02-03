Школу для одной ученицы решили не закрывать в Новосибирской области

В новом учебном году в школе появился еще один ученик. Мальчик сейчас учится во 2 классе. Кроме него учителя ведут уроки для Сабины, ученицы 3 класса. В случае закрытия учебного заведения дети были бы вынуждены добираться до школы в другом населенном пункте за десятки километров, что противоречит установленным нормам безопасности.