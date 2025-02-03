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Posted 3 февраля, 13:39

Published 3 февраля, 13:39

Modified 3 февраля, 13:42

Updated 3 февраля, 13:42

Отметки на термометрах поднимаются выше нормы

Сибирские морозы останутся в прошлом: синоптики рассказали, как изменился климат

3 февраля 2025, 13:39
Фото: 1MI. Отметки на термометрах поднимаются выше нормы

Синоптики рассказали, как изменился климат в Новосибирске

Синоптики отмечают, что январь в Новосибирской области выдался самым жарким за последние 18 лет.

Аномальное тепло этой зимой порадовало местных жителей и озадачило специалистов. Метеослужбы отмечают, что этой зимой средняя температура воздуха стабильно поднималась выше нормы на 7-8°C.

Январь 2025 года попал в историю: его называют одним из самых комфортных в XXI веке. Теплее сибирская зима была только в 2002 и 2007 годах.

В целом синоптики отмечают, что аномально высокая температура держится в регионе уже четыре месяца.

Аномально теплую и солнечную погоду в Сибири ожидают и весной. Однако ранее выяснилось, что изменение климата может иметь негативные последствия: из-за слякотной погоды в Новосибирске неожиданно начали ржаветь новые автомобили.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#Климат
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