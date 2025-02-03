Сибирские морозы останутся в прошлом: синоптики рассказали, как изменился климат

Posted 3 февраля, 13:39
Published 3 февраля, 13:39
Modified 3 февраля, 13:42
Updated 3 февраля, 13:42
Аномальное тепло этой зимой порадовало местных жителей и озадачило специалистов. Метеослужбы отмечают, что этой зимой средняя температура воздуха стабильно поднималась выше нормы на 7-8°C.
Январь 2025 года попал в историю: его называют одним из самых комфортных в XXI веке. Теплее сибирская зима была только в 2002 и 2007 годах.
В целом синоптики отмечают, что аномально высокая температура держится в регионе уже четыре месяца.
Аномально теплую и солнечную погоду в Сибири ожидают и весной. Однако ранее выяснилось, что изменение климата может иметь негативные последствия: из-за слякотной погоды в Новосибирске неожиданно начали ржаветь новые автомобили.