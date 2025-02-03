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Posted 3 февраля, 13:58

Published 3 февраля, 13:58

Modified 3 февраля, 14:00

Updated 3 февраля, 14:00

Накопления

Стал известен график получения пенсий и пособий в феврале в Новосибирской области

3 февраля 2025, 13:58
Фото: 1MI. Накопления
Некоторые социальные выплаты сибиряки могут получить досрочно, о чем сообщили в региональном Соцфонде.

Некоторые пособия можно получить уже на этой неделе. Об этом сообщает СФР по НСО.

Первые выплаты новосибирцы смогут получить в понедельник, 3 февраля. В этот день осуществляются следущие выплаты:

  • Выплаты семьям с детьми до 17 лет и беременными;
  • Выплаты по уходу за ребенком;
  • Выплаты на рождение первенца;
  • Выплаты детям военнослужащим.

В четверг, 7 февраля, выплаты получат по уходу за ребенком 1,5 лет.

Что касается пенсий, первый поток будет 11 февраля, второй — 21.

Ранее стало известно, кому подняли пенсии с февраля 2025. Кроме того, в СФР сообщили, насколько увеличат выплаты по безработице.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Россия#Пенсии#Выплаты и пособия#Социальные выплаты
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