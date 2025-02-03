Стал известен график получения пенсий и пособий в феврале в Новосибирской области

Posted 3 февраля, 13:58
Published 3 февраля, 13:58
Modified 3 февраля, 14:00
Updated 3 февраля, 14:00
Некоторые пособия можно получить уже на этой неделе. Об этом сообщает СФР по НСО.
Первые выплаты новосибирцы смогут получить в понедельник, 3 февраля. В этот день осуществляются следущие выплаты:
В четверг, 7 февраля, выплаты получат по уходу за ребенком 1,5 лет.
Что касается пенсий, первый поток будет 11 февраля, второй — 21.
Ранее стало известно, кому подняли пенсии с февраля 2025. Кроме того, в СФР сообщили, насколько увеличат выплаты по безработице.