Стало известно, кому в Новосибирске готовы платить до 170 тысяч рублей в месяц

В Новосибирске работодатели ищут сотрудников на позицию инженер-электрик. Зарплатный максимум таких специалистов в НСО доходит до 170 тыс. руб/мес. Чтобы претендовать на высокий уровень дохода, сотрудник должен обладать стажем не менее 3 лет, знать особенности технологического процесса, уметь проводить энергоаудит и обладать руководящими способностями.