Стало известно, кому в Новосибирске готовы платить до 170 тысяч рублей в месяц

Posted 3 февраля, 15:08
Published 3 февраля, 15:08
Modified 3 февраля, 16:39
Updated 3 февраля, 16:39
В Новосибирске работодатели ищут сотрудников на позицию инженер-электрик. Зарплатный максимум таких специалистов в НСО доходит до 170 тыс. руб/мес. Чтобы претендовать на высокий уровень дохода, сотрудник должен обладать стажем не менее 3 лет, знать особенности технологического процесса, уметь проводить энергоаудит и обладать руководящими способностями.
Минимальную зарплату по данной специальности от 40 тысяч руб/мес. могут получать сотрудники с высшим образованием, базовыми знаниями об энергетическом оборудовании.
До 75 тысяч в месяц могут зарабатывать специалисты с высшим образованием, допуском электробезопасности IV группы. В требованиях к соискателю также указывают необходимость опыта работы с надзорными органами. Стаж работы должен составлять от 1 года.
До 100 тысяч предлагают кандидатам с допуском электробезопасности V группы, знанием специального расчета, опытом работы с системами энергосбережения, автоматизированной системой учета электроэнергии. А также от сотрудников требуют знание английского языка. Опыт работы должен составлять от 2 лет.
Ранее эксперты дали сибирякам советы по поиску работы: от создания успешного резюме до правильного общения с работодателями.