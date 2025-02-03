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Posted 3 февраля, 15:08

Published 3 февраля, 15:08

Modified 3 февраля, 16:39

Updated 3 февраля, 16:39

Деньги

Стало известно, кому в Новосибирске готовы платить до 170 тысяч рублей в месяц

3 февраля 2025, 15:08
Фото: 1MI. Деньги
В Новосибирске отмечается рост спроса на позиции в строительных компаниях. Каким специалистам предлагают самые высокие зарплаты, сообщили аналитики сервиса SuperJob.

В Новосибирске работодатели ищут сотрудников на позицию инженер-электрик. Зарплатный максимум таких специалистов в НСО доходит до 170 тыс. руб/мес. Чтобы претендовать на высокий уровень дохода, сотрудник должен обладать стажем не менее 3 лет, знать особенности технологического процесса, уметь проводить энергоаудит и обладать руководящими способностями.

Минимальную зарплату по данной специальности от 40 тысяч руб/мес. могут получать сотрудники с высшим образованием, базовыми знаниями об энергетическом оборудовании.

До 75 тысяч в месяц могут зарабатывать специалисты с высшим образованием, допуском электробезопасности IV группы. В требованиях к соискателю также указывают необходимость опыта работы с надзорными органами. Стаж работы должен составлять от 1 года.

До 100 тысяч предлагают кандидатам с допуском электробезопасности V группы, знанием специального расчета, опытом работы с системами энергосбережения, автоматизированной системой учета электроэнергии. А также от сотрудников требуют знание английского языка. Опыт работы должен составлять от 2 лет.

Ранее эксперты дали сибирякам советы по поиску работы: от создания успешного резюме до правильного общения с работодателями.

Названы самые «дорогие» специалисты: кого с охотой берут на работу в Новосибирске
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