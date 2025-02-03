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Posted 3 февраля, 06:45

Published 3 февраля, 06:45

Modified 3 февраля, 06:47

Updated 3 февраля, 06:47

Вирус опасен

Странный вирус из Индии: симптомы и последствия заболевания

3 февраля 2025, 06:45
Фото: Изображение Midjourney. Вирус опасен

Жителей Новосибирска предупредили об опасности странного вируса из Индии

Жителям Новосибирска рассказали, стоит ли бояться странного вируса из Индии: об инфекции сообщил биолог.

От неизвестного вируса в Индии скончались 17 человек. Всего заболевших в этой стране насчитывается 38. Все пациенты испытывают лихорадку, тошноту и слабость. Среди погибших были случаи отека мозга. Вспышку фиксируют в трех городах: Джамму, Кашмир и Гоа. На границе с Россией уже приняты эпидемиологические меры.

Как отметил биолог Сергей Седых, неизвестный вирус может оказаться простым ОРВИ, который тоже бывает разным. Что касается отека мозга, то официальных данных на этот счет нет и нужно ждать комментарий Минздрава Индии, пишет «Горсайт».

Не исключено, что насчет инфекции специально разводят шумиху. Вероятно, вспышка заболевания связана с плохими условиями жизни самого населения — грязная вода, низкий санитарный уровень. Также Седых отметил, что российским туристам вряд ли что-то угрожает, так как указанные города не являются туристическими. Жителей Новосибирска также предупредили об опасности метапневмовируса.

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