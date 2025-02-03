Странный вирус из Индии: симптомы и последствия заболевания

От неизвестного вируса в Индии скончались 17 человек. Всего заболевших в этой стране насчитывается 38. Все пациенты испытывают лихорадку, тошноту и слабость. Среди погибших были случаи отека мозга. Вспышку фиксируют в трех городах: Джамму, Кашмир и Гоа. На границе с Россией уже приняты эпидемиологические меры.