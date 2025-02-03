Точный размер маткапитала с февраля 2025 назвали жителям Новосибирска

Маткапитал на 80 тысяч больше после индексации могут получить семьи, в которых родился второй ребенок, если родители не получили сертификат при рождении первенца. Господдержка составит 912 162 рубля. Столько же выплатят семьям, в которых дети родились до 2020 года.