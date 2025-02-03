Точный размер маткапитала с февраля 2025 назвали жителям Новосибирска

Posted 3 февраля, 16:45
Published 3 февраля, 16:45
Modified 3 февраля, 16:47
Updated 3 февраля, 16:47
Маткапитал на 80 тысяч больше после индексации могут получить семьи, в которых родился второй ребенок, если родители не получили сертификат при рождении первенца. Господдержка составит 912 162 рубля. Столько же выплатят семьям, в которых дети родились до 2020 года.
На второго ребенка полагается 221 895,1 рублей. При этом индексация также затронет остатки средств на счетах обладателей сертификатов.
Напомним, оформление материнского капитала происходит без подачи специального заявления на основании данных ЗАГСа.
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