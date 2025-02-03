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Posted 3 февраля, 16:45

Published 3 февраля, 16:45

Modified 3 февраля, 16:47

Updated 3 февраля, 16:47

Финансы

Точный размер маткапитала с февраля 2025 назвали жителям Новосибирска

3 февраля 2025, 16:45
Фото: Изображение Midjourney. Финансы
С февраля в России проиндексировали несколько важнейших социальных выплат. Максимальная сумма маткапитала приблизилась к одному миллиону рублей, о чем сообщили в СФР.

Маткапитал на 80 тысяч больше после индексации могут получить семьи, в которых родился второй ребенок, если родители не получили сертификат при рождении первенца. Господдержка составит 912 162 рубля. Столько же выплатят семьям, в которых дети родились до 2020 года.

На второго ребенка полагается 221 895,1 рублей. При этом индексация также затронет остатки средств на счетах обладателей сертификатов.

Напомним, оформление материнского капитала происходит без подачи специального заявления на основании данных ЗАГСа.

Ранее жителям Новосибирска рассказали, как изменится график выплат пособий на февраль 2025.

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