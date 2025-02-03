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Posted 3 февраля, 02:00

Published 3 февраля, 02:00

Modified 3 февраля, 02:02

Updated 3 февраля, 02:02

Хельга серьезно больна

У бывшего новосибирского депутата нашли смертельную болезнь

3 февраля 2025, 02:00
Фото: соцсети. Хельга серьезно больна
У бывшей новосибирской народной избранницы нашли смертельную болезнь, о чем рассказала сама экс-депутат.

Хельга Пирогова* рассказала о смертельном заболевании. Женщина болеет раком, причем последней, четвертой стадии. Об онкологической болезни она поделилась в соцсетях, подписав короткое сообщение: «Привет, меня зовут Хельга и у меня рак четвертой стадии, пока».

Отметим, что бывшая народная избранница уехала из родной страны в 2022 году. На нее возбуждали дело из-за противоречивого поста о военнослужащих. Спустя год ее лишили мандата, а в конце 2023 года Хельгу внесли в реестр иностранных агентов.

*15 декабря 2023 года по распоряжению Минюста РФ включена в реестр иностранных агентов под номером 731.

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