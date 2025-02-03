У бывшего новосибирского депутата нашли смертельную болезнь

Отметим, что бывшая народная избранница уехала из родной страны в 2022 году. На нее возбуждали дело из-за противоречивого поста о военнослужащих. Спустя год ее лишили мандата, а в конце 2023 года Хельгу внесли в реестр иностранных агентов.