У бывшего новосибирского депутата нашли смертельную болезнь

Posted 3 февраля, 02:00
Published 3 февраля, 02:00
Modified 3 февраля, 02:02
Updated 3 февраля, 02:02
Хельга Пирогова* рассказала о смертельном заболевании. Женщина болеет раком, причем последней, четвертой стадии. Об онкологической болезни она поделилась в соцсетях, подписав короткое сообщение: «Привет, меня зовут Хельга и у меня рак четвертой стадии, пока».
Отметим, что бывшая народная избранница уехала из родной страны в 2022 году. На нее возбуждали дело из-за противоречивого поста о военнослужащих. Спустя год ее лишили мандата, а в конце 2023 года Хельгу внесли в реестр иностранных агентов.
*15 декабря 2023 года по распоряжению Минюста РФ включена в реестр иностранных агентов под номером 731.