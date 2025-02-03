В массовом ДТП на Чуйском тракте рядом с Новосибирском погибли ребенок и женщины

Все произошло 3 февраля, на 250-м километре Чуйского тракта, недалеко от Новосибирска. Женщина на автомобиле Nissan Tiida потеряла управление и оказалась на встречной полосе. Там она врезалась сразу в несколько машин: Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, BMW и грузовик.