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Posted 3 февраля, 08:50

Published 3 февраля, 08:50

Modified 3 февраля, 08:52

Updated 3 февраля, 08:52

Люди разбились

В массовом ДТП на Чуйском тракте рядом с Новосибирском погибли ребенок и женщины

3 февраля 2025, 08:50
Фото: 1MI. Люди разбились
На Чуйском тракте разбились несколько человек, о чем проинформировали в ГАИ Алтайского края.

Все произошло 3 февраля, на 250-м километре Чуйского тракта, недалеко от Новосибирска. Женщина на автомобиле Nissan Tiida потеряла управление и оказалась на встречной полосе. Там она врезалась сразу в несколько машин: Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, BMW и грузовик.

В жуткой аварии погибли ребенок и две женщины, сидевшие в автомобиле Nissan Tiida. Врачи оказали помощь пассажиру Land Cruiser. Теперь Госавтоинспекция устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.

Это не единственное ДТП, которое было на Чуйском тракте за последние дни. На трассе столкнулись сразу семь машин. Виной всему стал гололед.

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
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