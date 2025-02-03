В массовом ДТП на Чуйском тракте рядом с Новосибирском погибли ребенок и женщины

Posted 3 февраля, 08:50
Published 3 февраля, 08:50
Modified 3 февраля, 08:52
Updated 3 февраля, 08:52
Все произошло 3 февраля, на 250-м километре Чуйского тракта, недалеко от Новосибирска. Женщина на автомобиле Nissan Tiida потеряла управление и оказалась на встречной полосе. Там она врезалась сразу в несколько машин: Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, BMW и грузовик.
В жуткой аварии погибли ребенок и две женщины, сидевшие в автомобиле Nissan Tiida. Врачи оказали помощь пассажиру Land Cruiser. Теперь Госавтоинспекция устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.
Это не единственное ДТП, которое было на Чуйском тракте за последние дни. На трассе столкнулись сразу семь машин. Виной всему стал гололед.