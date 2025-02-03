В Новосибирске арестовали главу строительной компании «Мегадом»

Posted 3 февраля, 06:44
Published 3 февраля, 06:44
Modified 3 февраля, 06:46
Updated 3 февраля, 06:46
Октябрьский суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест 26-летнего директора ООО «Мегадом». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве малоэтажных домов в Новосибирске и пригороде.
По версии следствия, глава строительной компании вместе с неустановленными сообщниками собрал около 150 млн рублей от заказчиков строительства домов. Но оплаченное жилье так и не было построено.
По данным системы СПАРК, директором и единственным владельцем ООО «Мегадом» является Виктор Рычков. Компания зарегистрирована летом 2023 года в поселке Кудряшовский Новосибирского района. По итогам 2023 года ООО «Мегадом» отчиталось о чистой прибыли в размере 1,376 млн рублей. Общие доходы компании за год составили 77,08 млн рублей.
До 2 октября 2024 года компанией владел Евгений Мельников. Он был задержан 25 октября прошлого года, а на следующий день арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве частных домов. В конце ноября стало известно, что Мельников скончался в СИЗО.