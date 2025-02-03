В Новосибирске арестовали главу строительной компании «Мегадом»

До 2 октября 2024 года компанией владел Евгений Мельников. Он был задержан 25 октября прошлого года, а на следующий день арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве частных домов. В конце ноября стало известно, что Мельников скончался в СИЗО.