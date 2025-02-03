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Posted 3 февраля, 06:44

Published 3 февраля, 06:44

Modified 3 февраля, 06:46

Updated 3 февраля, 06:46

Суд выбрал относительно мягкую меру пресечения

В Новосибирске арестовали главу строительной компании «Мегадом»

3 февраля 2025, 06:44
Фото: 1MI. Суд выбрал относительно мягкую меру пресечения
Бизнесмена обвиняют в крупном мошенничестве, сообщили в прокуратуре региона.

Октябрьский суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест 26-летнего директора ООО «Мегадом». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве малоэтажных домов в Новосибирске и пригороде.

По версии следствия, глава строительной компании вместе с неустановленными сообщниками собрал около 150 млн рублей от заказчиков строительства домов. Но оплаченное жилье так и не было построено.

По данным системы СПАРК, директором и единственным владельцем ООО «Мегадом» является Виктор Рычков. Компания зарегистрирована летом 2023 года в поселке Кудряшовский Новосибирского района. По итогам 2023 года ООО «Мегадом» отчиталось о чистой прибыли в размере 1,376 млн рублей. Общие доходы компании за год составили 77,08 млн рублей.

До 2 октября 2024 года компанией владел Евгений Мельников. Он был задержан 25 октября прошлого года, а на следующий день арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве частных домов. В конце ноября стало известно, что Мельников скончался в СИЗО.

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#Новосибирск#Суд#Застройщик#Уголовное дело#Домашний арест
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