В Новосибирске китаец организовал танцевальные стримы с молодыми девушками

Posted 3 февраля, 05:00
Published 3 февраля, 05:00
Modified 3 февраля, 05:02
Updated 3 февраля, 05:02
Русские девушки работают на китайского бизнесмена. Он курирует их деятельность, отвечает за заработок и решает все организационные вопросы.
Сами же модели танцуют на камеру и общаются с мужчинами из другой страны. На трансляциях сибирячки надевают откровенные наряды. Кроме стримов, девушки демонстрируют подписчикам свою жизнь в коротких роликах.
Фанаты предполагают, что одна из танцевальных студий находится в новосибирском ЖК. Иногда на видео появляется и сам бизнесмен, из-за чего у публики возникают вопросы об отношениях с ним. Также многих волнует возраст девушек, которым может быть меньше 18 лет. Тем временем модель plus size из Новосибирска похудела на 70 кг.