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Posted 3 февраля, 05:00

Published 3 февраля, 05:00

Modified 3 февраля, 05:02

Updated 3 февраля, 05:02

Девушки ведут трансляции

В Новосибирске китаец организовал танцевальные стримы с молодыми девушками

3 февраля 2025, 05:00
Фото: 1MI. Девушки ведут трансляции
Бизнесмен из Китая придумал способ заработать на стримах с участием девушек из Новосибирска.

Русские девушки работают на китайского бизнесмена. Он курирует их деятельность, отвечает за заработок и решает все организационные вопросы.

Сами же модели танцуют на камеру и общаются с мужчинами из другой страны. На трансляциях сибирячки надевают откровенные наряды. Кроме стримов, девушки демонстрируют подписчикам свою жизнь в коротких роликах.

Фанаты предполагают, что одна из танцевальных студий находится в новосибирском ЖК. Иногда на видео появляется и сам бизнесмен, из-за чего у публики возникают вопросы об отношениях с ним. Также многих волнует возраст девушек, которым может быть меньше 18 лет. Тем временем модель plus size из Новосибирска похудела на 70 кг.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Модель#Работа
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