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Posted 3 февраля, 04:09

Published 3 февраля, 04:09

Modified 3 февраля, 04:11

Updated 3 февраля, 04:11

Укус собаки в Новосибирске

В Новосибирске мэрия заплатит за нападение бездомной собаки

3 февраля 2025, 04:09
Фото: Изображение Midjourney. Укус собаки в Новосибирске
Муниципалитет обяжут заплатить компенсацию пострадавшей от укуса собаки женщине, подробности дал судебный департамент.

На женщину набросились бездомные собаки. За их отлов отвечает мэрия, которая обязана следить за животными. Сибирячка пострадала от укуса.

Она обратилась в прокуратуру, которая потребовала от департамента ЖКХ, приюта для животных и управления ветеринарии денежную компенсацию. Суд Калининского района Новосибирска иск удовлетворил, но только частично. Деньги взыскали с администрации.

Женщина получит 40 тысяч рублей, когда постановление вступит в силу. Другую сибирячку загрызли собаки. Она скончалась на месте. После ее смерти в регионе начался резонанс.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Нападение#Собака
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