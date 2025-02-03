В Новосибирске мэрия заплатит за нападение бездомной собаки

Posted 3 февраля, 04:09
Published 3 февраля, 04:09
Modified 3 февраля, 04:11
Updated 3 февраля, 04:11
На женщину набросились бездомные собаки. За их отлов отвечает мэрия, которая обязана следить за животными. Сибирячка пострадала от укуса.
Она обратилась в прокуратуру, которая потребовала от департамента ЖКХ, приюта для животных и управления ветеринарии денежную компенсацию. Суд Калининского района Новосибирска иск удовлетворил, но только частично. Деньги взыскали с администрации.
Женщина получит 40 тысяч рублей, когда постановление вступит в силу. Другую сибирячку загрызли собаки. Она скончалась на месте. После ее смерти в регионе начался резонанс.