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Posted 3 февраля, 17:46

Published 3 февраля, 17:46

Modified 3 февраля, 17:48

Updated 3 февраля, 17:48

Свеча

В Новосибирске на продажу выставили урну для праха из метеорита за 7 миллионов

3 февраля 2025, 17:46
Фото: 1MI. Свеча
В интернете сибиряк выставил на продажу необычный предмет. Как утверждает продавец, его товар выполнен из осколков настоящего метеорита.

В описании товара автор утверждает, что предлагаемый им артефакт — единственный в мире. Он также сообщает, что урна выполнена из железного метеорита Чинге, упавшего на границе Монголии и Сибири тысячи лет назад.

Размер урны — 26 на 17 см, вес — порядка 4 кг. Продавец сообщает, что материал имеет символический смысл, связывая память об усопшем с бесконечностью Вселенной. Он также отмечает ее художественную сложность и эстетику.

Однако как именно уникальный объект попал в руки продавца неизвестно. Мужчина предлагает стать обладателем уникального артефакта всего за символические семь миллионов рублей.

Ранее археологи раскрыли тайну погребения ребенка, обнаруженного в Новосибирской области.

Урна из метеорита
Урна из метеорита. Фото: Авито
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