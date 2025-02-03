В Новосибирске на продажу выставили урну для праха из метеорита за 7 миллионов

Posted 3 февраля, 17:46
Published 3 февраля, 17:46
Modified 3 февраля, 17:48
Updated 3 февраля, 17:48
В описании товара автор утверждает, что предлагаемый им артефакт — единственный в мире. Он также сообщает, что урна выполнена из железного метеорита Чинге, упавшего на границе Монголии и Сибири тысячи лет назад.
Размер урны — 26 на 17 см, вес — порядка 4 кг. Продавец сообщает, что материал имеет символический смысл, связывая память об усопшем с бесконечностью Вселенной. Он также отмечает ее художественную сложность и эстетику.
Однако как именно уникальный объект попал в руки продавца неизвестно. Мужчина предлагает стать обладателем уникального артефакта всего за символические семь миллионов рублей.
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