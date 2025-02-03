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Posted 3 февраля, 05:21

Published 3 февраля, 05:21

Modified 3 февраля, 05:23

Updated 3 февраля, 05:23

Детям выдадут экипировку

В Новосибирске пловцы отсудили плавки и шапочки

3 февраля 2025, 05:21
Фото: 1MI. Детям выдадут экипировку
Новосибирские пловцы в суде добились выдачу им спортивного инвентаря, о чем сообщает судебный департамент.

Спортсменов из школы олимпийского резерва обеспечат экипировкой. По информации суда, Минспорт и сама школа должны выдавать ученикам купальники, плавки, шапочки, спортформу, очки, рюкзаки, носки и прочее. Однако этого никто не делал. Теперь воспитанников обеспечат всем необходимым на законном основании.

Отметим, что директора «Спортивной школы олимпийского резерва „Центр водных видов спорта“» ранее обвиняли в том, что тот якобы был участником преступной схемы. Возбуждено дело из-за взяток и растраты денежных средств.

Также мы писали, как суд обязал «Метро МиР» выплатить 50 млн за дорогу, которую строили к ЛДС «Сибирь-Арена».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Суд#Ученики
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