В Новосибирске пловцы отсудили плавки и шапочки

Спортсменов из школы олимпийского резерва обеспечат экипировкой. По информации суда, Минспорт и сама школа должны выдавать ученикам купальники, плавки, шапочки, спортформу, очки, рюкзаки, носки и прочее. Однако этого никто не делал. Теперь воспитанников обеспечат всем необходимым на законном основании.