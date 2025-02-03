В Новосибирске пловцы отсудили плавки и шапочки

Posted 3 февраля, 05:21
Published 3 февраля, 05:21
Modified 3 февраля, 05:23
Updated 3 февраля, 05:23
Спортсменов из школы олимпийского резерва обеспечат экипировкой. По информации суда, Минспорт и сама школа должны выдавать ученикам купальники, плавки, шапочки, спортформу, очки, рюкзаки, носки и прочее. Однако этого никто не делал. Теперь воспитанников обеспечат всем необходимым на законном основании.
Отметим, что директора «Спортивной школы олимпийского резерва „Центр водных видов спорта“» ранее обвиняли в том, что тот якобы был участником преступной схемы. Возбуждено дело из-за взяток и растраты денежных средств.
Также мы писали, как суд обязал «Метро МиР» выплатить 50 млн за дорогу, которую строили к ЛДС «Сибирь-Арена».