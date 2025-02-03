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Posted 3 февраля, 01:26

Published 3 февраля, 01:26

Modified 3 февраля, 01:28

Updated 3 февраля, 01:28

Купюру оценили на миллион

В Новосибирске продают 100-рублевую купюру за миллион

3 февраля 2025, 01:26
Фото: 1MI. Купюру оценили на миллион
В Новосибирске выставлена на продажу 100-рублевая купюра: объявление опубликовано на одном из сайтов.

Жителям Новосибирска предлагают купить 100 рублей. Оценили купюру на миллион. Саму банкноту выпустили два года назад под серией АА.

На ней имеются фрагменты Спасской башни, Московского Государственного Университета и парка «Зарядье». Продавец в описании указал, что насчет цены пошутил. Само объявление увидели более тысячи человек.

Фото: Авито

Тем временем новосибирцы опасаются закрытия дешевого магазина «Светофор». В столице их уже начали на время закрывать из-за различных нарушений, включая антисанитарию. Также мы рассказали, как в регионе за год обогатились продавцы вейпов и мороженого.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Объявление#Деньги
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