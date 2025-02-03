В Новосибирске продают 100-рублевую купюру за миллион

Posted 3 февраля, 01:26
Published 3 февраля, 01:26
Modified 3 февраля, 01:28
Updated 3 февраля, 01:28
Жителям Новосибирска предлагают купить 100 рублей. Оценили купюру на миллион. Саму банкноту выпустили два года назад под серией АА.
На ней имеются фрагменты Спасской башни, Московского Государственного Университета и парка «Зарядье». Продавец в описании указал, что насчет цены пошутил. Само объявление увидели более тысячи человек.
Тем временем новосибирцы опасаются закрытия дешевого магазина «Светофор». В столице их уже начали на время закрывать из-за различных нарушений, включая антисанитарию. Также мы рассказали, как в регионе за год обогатились продавцы вейпов и мороженого.