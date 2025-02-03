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Posted 3 февраля, 07:09

Published 3 февраля, 07:09

Modified 3 февраля, 07:11

Updated 3 февраля, 07:11

Скандал разгорелся из трансляций в китайских соцсетях

В Новосибирске проверят стримы с танцами несовершеннолетних девочек для китайцев

3 февраля 2025, 07:09
Фото: 1MI. Скандал разгорелся из трансляций в китайских соцсетях
Будет дана оценка законности бизнеса и соблюдения прав несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска будет контролировать результаты проверки полицией бизнеса с участием девочек-подростков, который организовал выходец из Китая в пентхаусе новосибирского ЖК. Как сообщили в надзорном ведомстве, установлено, что платные видеотрансляции с танцами несовершеннолетних были организованы для граждан КНР.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних, а также законности этой деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отрывки из этих трансляций, которые проходили в популярных китайских социальных сетях, раскололи новосибирцев на два лагеря. Они называют увиденное развратом и педофилией, требуя привлечь организаторов бизнеса к суровой ответственности. Другие обращают внимание, что ничего непристойного на видеокадрах нет, а многие ролики в соцсети Тик Ток выглядят куда как вызывающе.

В конце лета прошлого года жительница Новосибирской области оказалась в центре скандала из-за своих треш-стримов. У нее даже хотели забрать пятерых детей, но в итоге они остались с матерью.

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#Новосибирск#Соцсети#Подростки#Девушки#Танцы#Китай
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