В Новосибирске проверят стримы с танцами несовершеннолетних девочек для китайцев

Posted 3 февраля, 07:09
Published 3 февраля, 07:09
Modified 3 февраля, 07:11
Updated 3 февраля, 07:11
Прокуратура Октябрьского района Новосибирска будет контролировать результаты проверки полицией бизнеса с участием девочек-подростков, который организовал выходец из Китая в пентхаусе новосибирского ЖК. Как сообщили в надзорном ведомстве, установлено, что платные видеотрансляции с танцами несовершеннолетних были организованы для граждан КНР.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних, а также законности этой деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры.
Отрывки из этих трансляций, которые проходили в популярных китайских социальных сетях, раскололи новосибирцев на два лагеря. Они называют увиденное развратом и педофилией, требуя привлечь организаторов бизнеса к суровой ответственности. Другие обращают внимание, что ничего непристойного на видеокадрах нет, а многие ролики в соцсети Тик Ток выглядят куда как вызывающе.
В конце лета прошлого года жительница Новосибирской области оказалась в центре скандала из-за своих треш-стримов. У нее даже хотели забрать пятерых детей, но в итоге они остались с матерью.