В Новосибирске проверят стримы с танцами несовершеннолетних девочек для китайцев

Отрывки из этих трансляций, которые проходили в популярных китайских социальных сетях, раскололи новосибирцев на два лагеря. Они называют увиденное развратом и педофилией, требуя привлечь организаторов бизнеса к суровой ответственности. Другие обращают внимание, что ничего непристойного на видеокадрах нет, а многие ролики в соцсети Тик Ток выглядят куда как вызывающе.