В Новосибирске суд обязал «Метро МиР» выплатить 50 млн за дорогу

Posted 3 февраля, 05:03
Published 3 февраля, 05:03
Modified 3 февраля, 05:05
Updated 3 февраля, 05:05
К стройке дороги возле «Сибирь-Арены» приступили еще в 2020 году. Она проходила от пляжа «Наутилус», через ЛДС и с заездом на дамбу Октябрьского моста.
На возведение выделяли более 800 млн рублей — такая сумма указывается в контракте, 379 млн из которых дали предприятию как аванс. К приемке не были предъявлены работы на сумму 51 млн руб. Этот факт посчитали необоснованным обогащением. Иск в суд подала ГКУ «Арена» к МП «Метро МиР».
«Взыскать с муниципального предприятия города Новосибирска „Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры“ в пользу государственного казенного учреждения Новосибирской области „Арена“ 51 374 178 руб. 96 к. неосновательного обогащения. Взыскать с муниципального предприятия города Новосибирска „Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры“ в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 731 871 руб», — говорится в решении суда.
Очередной суд прошел в отношении экс-директора «Метро МиР» Александра Мысика. Предполагается, что он превысил свою полномочия.