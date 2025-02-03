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Posted 3 февраля, 05:03

Published 3 февраля, 05:03

Modified 3 февраля, 05:05

Updated 3 февраля, 05:05

Работы на 50 млн не были выполнены

В Новосибирске суд обязал «Метро МиР» выплатить 50 млн за дорогу

3 февраля 2025, 05:03
Фото: atas.info. Работы на 50 млн не были выполнены
В Новосибирске муниципальное предприятие выплатит десятки миллионов за строительство дороги, о чем говорят данные Арбитражного суда.

К стройке дороги возле «Сибирь-Арены» приступили еще в 2020 году. Она проходила от пляжа «Наутилус», через ЛДС и с заездом на дамбу Октябрьского моста.

На возведение выделяли более 800 млн рублей — такая сумма указывается в контракте, 379 млн из которых дали предприятию как аванс. К приемке не были предъявлены работы на сумму 51 млн руб. Этот факт посчитали необоснованным обогащением. Иск в суд подала ГКУ «Арена» к МП «Метро МиР».

«Взыскать с муниципального предприятия города Новосибирска „Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры“ в пользу государственного казенного учреждения Новосибирской области „Арена“ 51 374 178 руб. 96 к. неосновательного обогащения. Взыскать с муниципального предприятия города Новосибирска „Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры“ в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 731 871 руб», — говорится в решении суда.

Очередной суд прошел в отношении экс-директора «Метро МиР» Александра Мысика. Предполагается, что он превысил свою полномочия.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Строительство#Компенсация#ЛДС "Сибирь"
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