В Новосибирске суд обязал «Метро МиР» выплатить 50 млн за дорогу

На возведение выделяли более 800 млн рублей — такая сумма указывается в контракте, 379 млн из которых дали предприятию как аванс. К приемке не были предъявлены работы на сумму 51 млн руб. Этот факт посчитали необоснованным обогащением. Иск в суд подала ГКУ «Арена» к МП «Метро МиР».