В Новосибирске требуют наказать организаторов жестокого отлова собак

Posted 3 февраля, 10:33
Published 3 февраля, 10:33
Modified 3 февраля, 10:35
Updated 3 февраля, 10:35
Гражданские активисты подали заявления в полицию, главное управление ветеринарии Новосибирска и прокуратуру с требованием провести проверку действий представителей ИП Сахаров, которые занимаются отловом безнадзорных животных на территории Новосибирского района и Новосибирска. При этом договор подразумевает работу только на территории района.
Коммерсант заключил прямой контракт с администрацией Новосибирского района для отлова собак с территории, в том числе, Левобережного мусорного полигона. Сумма контракта составляет 600 000 рублей, это средства областного бюджета. Однако, по мнению зоозащитников, ни соответствующих навыков, ни возможностей содержания животных у предпринимателя нет.
«Собак отвозят в жилой сектор, и помещают в металлическую бытовку, расположенную по адресу ул. Восточный поселок, 13…где нет света, не кормят, не поят и не убирают за ними. Голодные животные постоянно лают, скулят и воют», — говорится в тексте заявления в правоохранительные органы, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.
По указанному адресу располагается Епархиальный комплексный центр социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья, на закрытой территории которого и располагалась бытовка. Активисты обращают внимание, что отловом животных занимались люди без определенного места жительства, который передвигались на автомобиле ГАЗЕЛЬ с нечитаемыми номерами. Редакция направила в Епархиальный центр запрос с просьбой объяснить, на каком основании собак содержали на этой территории и принимали ли подопечные центра участие в отлове животных.
Скандальный контракт администрация Новосибирского района спешно заключила после трагического случая, когда бездомные собаки насмерть загрызли женщину в районе улицы Малыгина.
Однако, как рассказала редакции представитель центра «Егоров и партнеры» Светлана Слесарева, собак ловили на территории Ленинского и Кировского районов, что не является зоной ответственности администрации Новосибирского района. Кроме того, в месте содержания животных была обнаружена собака, имеющая владельца из Дзержинского района Новосибирска, на ней был ошейник с номером телефона, по которому никто не звонил.
«Мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что к решению данного вопроса подходят формально, без учета и анализа прошлых ошибок. Данный контракт, как мне кажется, был заключен с целью имитации бурной деятельности, не более того. Для того, чтобы работы выполнялись, за этим нужно следить, четко исполнять, что положено. Это наши бюджетные деньги, это наши налоги», — сказала Слесарева в интервью Atas.Info.
Сейчас все спасенные животные помещены на платные передержки, где о них заботятся. В дальнейшем собакам будут подыскивать новый дом, добавила активистка.
О том, что безнадзорные собаки давно считают улицу Малыгина своей территорией, мы рассказывали в специальном видеоролике. В АО «САХ», которое эксплуатирует Левобережный мусорный полигон, граничащий с улицей Малыгина, редакции сообщили, что компания «не является специализированной организацией, занимающейся отловом животных, не располагает информацией о конкретных собаках и жалобах жителей района». О случаях обнаружения собак на территории полигона эксплуатант ставит в известность муниципальный «Центр по проблемам домашних животных».