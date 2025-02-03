В Новосибирске требуют наказать организаторов жестокого отлова собак

По указанному адресу располагается Епархиальный комплексный центр социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья, на закрытой территории которого и располагалась бытовка. Активисты обращают внимание, что отловом животных занимались люди без определенного места жительства, который передвигались на автомобиле ГАЗЕЛЬ с нечитаемыми номерами. Редакция направила в Епархиальный центр запрос с просьбой объяснить, на каком основании собак содержали на этой территории и принимали ли подопечные центра участие в отлове животных.