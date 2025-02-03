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Posted 3 февраля, 04:04

Published 3 февраля, 04:04

Modified 3 февраля, 04:06

Updated 3 февраля, 04:06

Пострадавших нет

В Новосибирской области из горящего сарая спасли козу и куриц

3 февраля 2025, 04:04
Фото: 1MI. Пострадавших нет
Козу и куриц спасли из пожара в Новосибирской области, о чем проинформировали в МЧС.

Все случилось 2 февраля под Новосибирском. В селе Новолуговое загорелись дача и постройки. Хозяева вызвали сотрудников МЧС. Во время ЧП курицы и коза были заперты в сарае. Животных вывели на улицу.

В гараже находился баллон с углекислым газом, который мог взорваться, поэтому его оперативно эвакуировали. На тушение огня потребовалось больше часа. Были повреждены дом, гараж и баня.

Общая площадь горения — более 120 квадратов. Все обошлось без пострадавших. С пожаром боролись 16 человек. Недавно в Новосибирске над церковью Михаила Архангела поднялся столб дыма.

Фото: МЧС по НСО
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Животные#Огонь
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