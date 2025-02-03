В Новосибирской области из горящего сарая спасли козу и куриц

Posted 3 февраля, 04:04
Published 3 февраля, 04:04
Modified 3 февраля, 04:06
Updated 3 февраля, 04:06
Все случилось 2 февраля под Новосибирском. В селе Новолуговое загорелись дача и постройки. Хозяева вызвали сотрудников МЧС. Во время ЧП курицы и коза были заперты в сарае. Животных вывели на улицу.
В гараже находился баллон с углекислым газом, который мог взорваться, поэтому его оперативно эвакуировали. На тушение огня потребовалось больше часа. Были повреждены дом, гараж и баня.
Общая площадь горения — более 120 квадратов. Все обошлось без пострадавших. С пожаром боролись 16 человек. Недавно в Новосибирске над церковью Михаила Архангела поднялся столб дыма.