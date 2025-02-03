В России готовятся к реализации реформы в сфере негосударственной экспертизы

Posted 3 февраля, 12:56
Published 3 февраля, 12:56
Modified 3 февраля, 12:58
Updated 3 февраля, 12:58
Как сообщает versia.ru, АЭР призывает к составлению общих требований к стандартам работы негосударственных экспертов. Так, имеется в виду проведение экспертиз через государственную информационную систему, осуществление контроля при загрузке заключений в ЕГРЗ, право обжаловать заключение экспертизы органами госстройнадзора.
Подобные нововведения АЭР получили поддержку у заместителя министра строительства Сергея Музыченко. Он заявил, что министерство разработало поправки для Градостроительного кодекса России в той части документа, которая относится к контролю негосударственной строительно-технической экспертизы (СТЭ).
По состоянию на сегодня СТЭ в уголовном процессе, как и ранее, доступны для проведения частными компаниями.
В качестве наглядного примера отсутствия необходимости проведения государственной или дополнительной высококвалифицированной экспертизы стоит проанализировать уголовное дело против Руслана Алиева, возглавляющего проектную организацию ООО «МСИ». Дело уже было рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом. Алиев сейчас находится в СИЗО, о чем информирует обозреватель издания versia.ru Николай Ольхин. Следствие придерживается теории, что проектные работы его организации, реализуемые по заказу ООО «Оптрон», не осуществлялись. Есть версия, что целью «проекта» выступило хищение денег. К делу приложили негосударственную экспертизу, которую провел эксперт В. В. Башен из Новомосковской строительной организации. Перед экспертом была поставлена задача понять, проводились ли работы, фигурируемые в деле. Защита утверждает, что доводы эксперта нельзя расценивать как объективные.
Обязательная государственная СТЭ должна была бы помочь разобраться в таком деле. И суд, и следствие, и защита попали в затруднительное положение из-за недоработок, в том числе, по сути, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В таком же неоднозначном положении теперь окажется и Московский городской суд, куда направили апелляцию по делу Алиева.
«Удивительно, как не перепроверив результаты экспертизы, которую провели даже не в государственной экспертной организации, бездоказательно вынесли обвинительный приговор», — возмущается адвокат Шота Горгадзе.
На основе данного примера можно понять, что сейчас настало время для принятия законодательных решений по обеспечению судов возможностью осуществления государственной судебной СТЭ в рамках разбирательства по уголовным делам.