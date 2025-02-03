В России готовятся к реализации реформы в сфере негосударственной экспертизы

В качестве наглядного примера отсутствия необходимости проведения государственной или дополнительной высококвалифицированной экспертизы стоит проанализировать уголовное дело против Руслана Алиева, возглавляющего проектную организацию ООО «МСИ». Дело уже было рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом. Алиев сейчас находится в СИЗО, о чем информирует обозреватель издания versia.ru Николай Ольхин. Следствие придерживается теории, что проектные работы его организации, реализуемые по заказу ООО «Оптрон», не осуществлялись. Есть версия, что целью «проекта» выступило хищение денег. К делу приложили негосударственную экспертизу, которую провел эксперт В. В. Башен из Новомосковской строительной организации. Перед экспертом была поставлена задача понять, проводились ли работы, фигурируемые в деле. Защита утверждает, что доводы эксперта нельзя расценивать как объективные.