atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 12:56

Published 3 февраля, 12:56

Modified 3 февраля, 12:58

Updated 3 февраля, 12:58

В России готовятся к реализации реформы в сфере негосударственной экспертизы

В России готовятся к реализации реформы в сфере негосударственной экспертизы

3 февраля 2025, 12:56
Фото: Изображение Midjourney.
Ассоциация экспертиз России (АЭР) заявила о необходимости доработки механизма аккредитации негосударственных экспертов из-за участившихся случаев, когда за основу экспертиз брались поддельные документы. А от решений таких экспертов может зависеть исход уголовных дел и жизнь множества граждан.

Как сообщает versia.ru, АЭР призывает к составлению общих требований к стандартам работы негосударственных экспертов. Так, имеется в виду проведение экспертиз через государственную информационную систему, осуществление контроля при загрузке заключений в ЕГРЗ, право обжаловать заключение экспертизы органами госстройнадзора.

Подобные нововведения АЭР получили поддержку у заместителя министра строительства Сергея Музыченко. Он заявил, что министерство разработало поправки для Градостроительного кодекса России в той части документа, которая относится к контролю негосударственной строительно-технической экспертизы (СТЭ).

По состоянию на сегодня СТЭ в уголовном процессе, как и ранее, доступны для проведения частными компаниями.

В качестве наглядного примера отсутствия необходимости проведения государственной или дополнительной высококвалифицированной экспертизы стоит проанализировать уголовное дело против Руслана Алиева, возглавляющего проектную организацию ООО «МСИ». Дело уже было рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом. Алиев сейчас находится в СИЗО, о чем информирует обозреватель издания versia.ru Николай Ольхин. Следствие придерживается теории, что проектные работы его организации, реализуемые по заказу ООО «Оптрон», не осуществлялись. Есть версия, что целью «проекта» выступило хищение денег. К делу приложили негосударственную экспертизу, которую провел эксперт В. В. Башен из Новомосковской строительной организации. Перед экспертом была поставлена задача понять, проводились ли работы, фигурируемые в деле. Защита утверждает, что доводы эксперта нельзя расценивать как объективные.

Обязательная государственная СТЭ должна была бы помочь разобраться в таком деле. И суд, и следствие, и защита попали в затруднительное положение из-за недоработок, в том числе, по сути, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В таком же неоднозначном положении теперь окажется и Московский городской суд, куда направили апелляцию по делу Алиева.

«Удивительно, как не перепроверив результаты экспертизы, которую провели даже не в государственной экспертной организации, бездоказательно вынесли обвинительный приговор», — возмущается адвокат Шота Горгадзе.

На основе данного примера можно понять, что сейчас настало время для принятия законодательных решений по обеспечению судов возможностью осуществления государственной судебной СТЭ в рамках разбирательства по уголовным делам.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика