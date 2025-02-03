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Posted 3 февраля, 10:33

Published 3 февраля, 10:33

Modified 3 февраля, 10:35

Updated 3 февраля, 10:35

У автовладельцев появилась возможность сэкономить на ОСАГО

В Сибири 53% автовладельцев считают существенными расходы на ОСАГО

3 февраля 2025, 10:33
Фото: Изображение Midjourney. У автовладельцев появилась возможность сэкономить на ОСАГО
Эксперты Авито Авто представили результаты исследования расходов автовладельцев на содержание автомобиля.

Большинство из 10 тысяч опрошенных россиян хотели бы сэкономить затратах на машину. Задумываются о сокращении расходов на топливо 45% респондентов, о внеплановом ремонте — 39%, о дополнительных расходах на платную парковку, мойку и хранение шин — 31%.

Особое внимание в исследовании было уделено отношению автовладельцев к расходам на ОСАГО. В Новосибирске только 40 процентов автолюбителей считают эти траты соответствующими ожиданиям.

«Результаты исследования наглядно показывают, что автовладельцы внимательно отслеживают свои расходы на содержание автомобиля и ищут возможности для их оптимизации. Особенно важно, что значительная часть респондентов отмечает существенность затрат на ОСАГО в общей структуре расходов. Именно поэтому мы в Авито Авто стремимся предложить решения, которые помогут нашим пользователям эффективнее управлять расходами на автомобиль. В частности, сейчас мы компенсируем стоимость полиса ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе Селект. Это особенно актуально сегодня, когда покупатели стремятся к разумной экономии без ущерба для качества и безопасности», — комментирует Эдуард Ефремов, руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто.

Средняя стоимость полиса ОСАГО по состоянию на январь 2025 года в Сибирском федеральном округе, по данным Авито Авто, составила 10 747 рублей.

По стоимости ОСАГО Новосибирская область заняла пятое место — где дороже
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#Новосибирск#Стоимость#Авто#ОСАГО
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