В Сибири 53% автовладельцев считают существенными расходы на ОСАГО

Posted 3 февраля, 10:33
Published 3 февраля, 10:33
Modified 3 февраля, 10:35
Updated 3 февраля, 10:35
Большинство из 10 тысяч опрошенных россиян хотели бы сэкономить затратах на машину. Задумываются о сокращении расходов на топливо 45% респондентов, о внеплановом ремонте — 39%, о дополнительных расходах на платную парковку, мойку и хранение шин — 31%.
Особое внимание в исследовании было уделено отношению автовладельцев к расходам на ОСАГО. В Новосибирске только 40 процентов автолюбителей считают эти траты соответствующими ожиданиям.
«Результаты исследования наглядно показывают, что автовладельцы внимательно отслеживают свои расходы на содержание автомобиля и ищут возможности для их оптимизации. Особенно важно, что значительная часть респондентов отмечает существенность затрат на ОСАГО в общей структуре расходов. Именно поэтому мы в Авито Авто стремимся предложить решения, которые помогут нашим пользователям эффективнее управлять расходами на автомобиль. В частности, сейчас мы компенсируем стоимость полиса ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе Селект. Это особенно актуально сегодня, когда покупатели стремятся к разумной экономии без ущерба для качества и безопасности», — комментирует Эдуард Ефремов, руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто.
Средняя стоимость полиса ОСАГО по состоянию на январь 2025 года в Сибирском федеральном округе, по данным Авито Авто, составила 10 747 рублей.