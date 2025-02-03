В Сибири 53% автовладельцев считают существенными расходы на ОСАГО

Большинство из 10 тысяч опрошенных россиян хотели бы сэкономить затратах на машину. Задумываются о сокращении расходов на топливо 45% респондентов, о внеплановом ремонте — 39%, о дополнительных расходах на платную парковку, мойку и хранение шин — 31%.