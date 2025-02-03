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Posted 3 февраля, 14:16

Published 3 февраля, 14:16

Modified 3 февраля, 14:18

Updated 3 февраля, 14:18

В парикмахерской

Врачи назвали причину массовой потери волос подростками в Новосибирске

3 февраля 2025, 14:16
Фото: Изображение Midjourney. В парикмахерской
Новосибирские трихологи бьют тревогу: молодые люди начали массово терять волосы еще до своего совершеннолетия. О возможных причинах проблем со здоровьем рассказали специалисты.

Все чаще на прием к трихологу попадают подростки 15-16 лет, при этом причин сильной потери волос много — об этом рассказали специалисты в материале Infopro54.

Врачи утверждают, что 90% пациентов имеют генетическую предрасположенность к развитию алопеции — патологическому выпадению волос, приводящему к частичному или полному облысению. Свою роль в этом процессе также играют последствия перенесенного организмом коронавируса, несбалансированное питание, вызванное в том числе расстройствами пищевого поведения и чрезмерная стрессовая нагрузка.

Трихологи отмечают, что патология «молодеет» в том числе из-за образа жизни, загрязнения воздуха и вирусов. Часто для решения проблемы необходим комплексный подход и консультация других специалистов, например иммунолога, эндокринолога, психотерапевта и гастроэнтеролога.

Поводами для обращения к врачу являются следующие признаки: сильное выпадение волос более 4-х месяцев, отсутствие новых коротких волос и их истончение, уменьшение объема волос и поредение проборов.

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