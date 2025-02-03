Закарий, Зайнаб и Русалина: январский топ странных имен новорожденных из Новосибирска

Posted 3 февраля, 03:33
Published 3 февраля, 03:33
Modified 3 февраля, 03:35
Updated 3 февраля, 03:35
Родители дают своим детям не только популярные и модные имена, но и редкие, а порой и вовсе странные. В январе 2025 года новорожденных мальчиков нарекали Закарием, Омаром, Элдаром, Асланом и Джаешем. Девочки же получали имена Зайнаб, Зиеда, Русалина и Лейсана.
Самым популярным именем среди мальчиков было Тимофей. Также детей называли Михаилом, Александром, Матвеем и Артемом. Девочек же называли Ева, Виктория, Варвара и София.
Ранее мы рассказали, сколько Татьян среди новорожденных есть в Новосибирской области. Со временем это имя утратило популярность.