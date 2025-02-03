atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 03:33

Published 3 февраля, 03:33

Modified 3 февраля, 03:35

Updated 3 февраля, 03:35

Какое имя самое красивое

Закарий, Зайнаб и Русалина: январский топ странных имен новорожденных из Новосибирска

3 февраля 2025, 03:33
Фото: 1MI. Какое имя самое красивое

Стали известны самые странные имена детей из Новосибирской области в январе

В Новосибирской области назвали редкие и странные имена для детей, о чем говорят данные ЗАГСа.

Родители дают своим детям не только популярные и модные имена, но и редкие, а порой и вовсе странные. В январе 2025 года новорожденных мальчиков нарекали Закарием, Омаром, Элдаром, Асланом и Джаешем. Девочки же получали имена Зайнаб, Зиеда, Русалина и Лейсана.

Самым популярным именем среди мальчиков было Тимофей. Также детей называли Михаилом, Александром, Матвеем и Артемом. Девочек же называли Ева, Виктория, Варвара и София.

Ранее мы рассказали, сколько Татьян среди новорожденных есть в Новосибирской области. Со временем это имя утратило популярность.

Повар из Новосибирска на шоу «Битва шефов» принесла неожиданное угощение
Узнать подробнее
Читайте также:
Бросила миллиардера из-за манекенщика: у Елены Перминовой новая любовьРодившейся в Новосибирской области девочке дали удивительное и красивое имяРожать или не рожать в 50: плюсы и минусы возрастных мамочек
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Загс#Имена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика