Закарий, Зайнаб и Русалина: январский топ странных имен новорожденных из Новосибирска

Родители дают своим детям не только популярные и модные имена, но и редкие, а порой и вовсе странные. В январе 2025 года новорожденных мальчиков нарекали Закарием, Омаром, Элдаром, Асланом и Джаешем. Девочки же получали имена Зайнаб, Зиеда, Русалина и Лейсана.