Житель Новосибирска пойдет под суд за убийство брата

Posted 3 февраля, 05:35
Published 3 февраля, 05:35
Modified 3 февраля, 05:36
Updated 3 февраля, 05:36
Все случилось осенью прошлого года. Младшего возмущал аморальный образ жизни старшего брата, который пренебрежительно общался со своими родными.
Предполагается, что в порыве ярости подсудимый мог ударить родственника ножом несколько раз. Жертва скончалась от кровопотери.
Мужчину, которому 20 лет, заключили под стражу. Его обвинили в убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ). Теперь материалы дела направили в суд, который поставит финальную точку в этом деле.
Вероятного убийцу продавщицы арестовали спустя 20 лет. Мужчина мог напасть на женщину вместе со своим товарищем. После содеянного, возможные преступники скрылись.