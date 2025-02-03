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Posted 3 февраля, 05:35

Published 3 февраля, 05:35

Modified 3 февраля, 05:36

Updated 3 февраля, 05:36

Мужчина скончался

Житель Новосибирска пойдет под суд за убийство брата

3 февраля 2025, 05:35
Фото: 1MI. Мужчина скончался
В Новосибирске перед судом предстанет мужчина за убийство брата, о чем сообщили в прокуратуре и СКР.

Все случилось осенью прошлого года. Младшего возмущал аморальный образ жизни старшего брата, который пренебрежительно общался со своими родными.

Предполагается, что в порыве ярости подсудимый мог ударить родственника ножом несколько раз. Жертва скончалась от кровопотери.

Мужчину, которому 20 лет, заключили под стражу. Его обвинили в убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ). Теперь материалы дела направили в суд, который поставит финальную точку в этом деле.

Вероятного убийцу продавщицы арестовали спустя 20 лет. Мужчина мог напасть на женщину вместе со своим товарищем. После содеянного, возможные преступники скрылись.

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