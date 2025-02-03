Жителям Новосибирска назвали породы собак, которые запрещено выгуливать детям

Posted 3 февраля, 02:40
Published 3 февраля, 02:40
Modified 3 февраля, 02:42
Updated 3 февраля, 02:42
Детям до 14 лет разрешается выгуливать не всех собак. Родителей могут оштрафовать, если увидят несовершеннолетнего с крупным псом. Речь идет об овчарках, доберманах, бурбулях, бульмастифов и прочих пород.
К запрету о прогулках так можно добавить средние породы, а именно спаниели, пудели, терьеры. Важно учесть параметры животного: от 40 до 60 см и вес от 12 до 30 кг — в этом случае размеры уже не подходят для выгуливания собак детьми.
Разрешено детям гулять с маленькими собаками весом до 10 кг — чихуахуа, пекинесам, мопсам, шпицам, йоркширским терьерам и т. п., с которыми дети могут спокойно гулять.
Нельзя выгуливать четвероногих будучи пьяным. В случае нарушения данных правил, вас могут оштрафовать на сумму до 3 тысяч рублей. Недавно в Новосибирске собаки загрызли женщину.