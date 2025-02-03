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Posted 3 февраля, 02:40

Published 3 февраля, 02:40

Modified 3 февраля, 02:42

Updated 3 февраля, 02:42

Детям запрещено выгуливать некоторых собак

Жителям Новосибирска назвали породы собак, которые запрещено выгуливать детям

3 февраля 2025, 02:40
Фото: Изображение Midjourney. Детям запрещено выгуливать некоторых собак
В Новосибирской области напомнили о породах собак, которые не разрешается выгуливать несовершеннолетним, исходя из сведений федерального закона.

Детям до 14 лет разрешается выгуливать не всех собак. Родителей могут оштрафовать, если увидят несовершеннолетнего с крупным псом. Речь идет об овчарках, доберманах, бурбулях, бульмастифов и прочих пород.

К запрету о прогулках так можно добавить средние породы, а именно спаниели, пудели, терьеры. Важно учесть параметры животного: от 40 до 60 см и вес от 12 до 30 кг — в этом случае размеры уже не подходят для выгуливания собак детьми.

Разрешено детям гулять с маленькими собаками весом до 10 кг — чихуахуа, пекинесам, мопсам, шпицам, йоркширским терьерам и т. п., с которыми дети могут спокойно гулять.

Нельзя выгуливать четвероногих будучи пьяным. В случае нарушения данных правил, вас могут оштрафовать на сумму до 3 тысяч рублей. Недавно в Новосибирске собаки загрызли женщину.

На Хилке под Новосибирском собаки загрызли женщину
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