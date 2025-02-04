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Posted 4 февраля, 02:13

Published 4 февраля, 02:13

Modified 4 февраля, 02:14

Updated 4 февраля, 02:14

Девушка продает себя

Блондинка из Новосибирска продает свою девственность за 300 тысяч

4 февраля 2025, 02:13
Фото: 1MI. Девушка продает себя
Женщина из Новосибирска решила выставить на продажу свою невинность: такое объявление опубликовано на одном из сайтов.

Свою анкету женщина по имени Анна опубликовала в публичном доступе. Сибирячке 26 лет и она решила продать свою девственность. За интим она готова получить 2900$ или почти 300 тыс. рублей.

Из описания следует, что Анна не курит, любит литературу, занимается растяжкой и любит пробежки по утрам. Ее интересуют либо постоянные отношения с партнером, либо только по расчету.

Пожелание у женщины о первой ночи: провести ее в спокойном месте, где не будет лишних глаз. Ранее китаец организовал танцевальные стримы с молодыми девушками: теперь началась проверка.

Фото: анкета с тематического сайта
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Секс#Девственность#18+
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