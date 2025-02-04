Блондинка из Новосибирска продает свою девственность за 300 тысяч

Posted 4 февраля, 02:13
Published 4 февраля, 02:13
Modified 4 февраля, 02:14
Updated 4 февраля, 02:14
Свою анкету женщина по имени Анна опубликовала в публичном доступе. Сибирячке 26 лет и она решила продать свою девственность. За интим она готова получить 2900$ или почти 300 тыс. рублей.
Из описания следует, что Анна не курит, любит литературу, занимается растяжкой и любит пробежки по утрам. Ее интересуют либо постоянные отношения с партнером, либо только по расчету.
Пожелание у женщины о первой ночи: провести ее в спокойном месте, где не будет лишних глаз. Ранее китаец организовал танцевальные стримы с молодыми девушками: теперь началась проверка.