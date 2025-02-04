Более миллиарда рублей потратят на ремонт 12 дорог в Новосибирске

Posted 4 февраля, 07:01
Published 4 февраля, 07:01
Modified 4 февраля, 07:03
Updated 4 февраля, 07:03
Более 10 участков дорог будут ремонтировать в Новосибирске в этом году. Об этом рассказал градоначальник Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
По словам мэра, что на ремонт данный дорог из бюджета будет выделено более одного миллиарда рублей. На данный момент в городе уже объявлен конкурс на поиск подрядчика, который займется работами в 2025 году.
Добавим, что пока что известно о ремонте улицы Мира. Также рабочие займутся Северным проездом и несколькими улицами. В их список вошли: Тружеников, Больничная, Даргомыжского и Техническая. Реконструкции в 2025 году подлежат улица Ленина, Бориса Богаткова, и Объединения.
Напомним, как ранее мы писали, что на данный момент в областном центре большое количество трамвайных путей требуют ремонта. Они находятся в удручающем состоянии.