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Posted 4 февраля, 07:01

Published 4 февраля, 07:01

Modified 4 февраля, 07:03

Updated 4 февраля, 07:03

Из бюджета выделят 1 млрд рублей на ремонт дорог в Новосибирске

Более миллиарда рублей потратят на ремонт 12 дорог в Новосибирске

4 февраля 2025, 07:01
Фото: 1MI. Из бюджета выделят 1 млрд рублей на ремонт дорог в Новосибирске
Администрация Новосибирска озвучила улицы, где пройдет ремонт дорог в 2025 году

Более 10 участков дорог будут ремонтировать в Новосибирске в этом году. Об этом рассказал градоначальник Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

По словам мэра, что на ремонт данный дорог из бюджета будет выделено более одного миллиарда рублей. На данный момент в городе уже объявлен конкурс на поиск подрядчика, который займется работами в 2025 году.

Добавим, что пока что известно о ремонте улицы Мира. Также рабочие займутся Северным проездом и несколькими улицами. В их список вошли: Тружеников, Больничная, Даргомыжского и Техническая. Реконструкции в 2025 году подлежат улица Ленина, Бориса Богаткова, и Объединения.

Напомним, как ранее мы писали, что на данный момент в областном центре большое количество трамвайных путей требуют ремонта. Они находятся в удручающем состоянии.

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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Дороги#Мэрия#Подрядчик#Ремонт дорог
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