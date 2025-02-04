Дава и Краймбрери станут родителями: певица обнажила округлившийся живот

Posted 4 февраля, 07:24
Published 4 февраля, 07:24
Modified 4 февраля, 07:26
Updated 4 февраля, 07:26
В подтверждение радостного события Дава разместил в соцсетях коллаж из совместных видео, где на отдельных кадрах заметен округлившийся живот певицы. Отношения пары, длящиеся более трех лет, всегда оставались за пределами публичного обсуждения. Лишь в августе 2024 года появилась информация о помолвке: по слухам, блогер сделал предложение возлюбленной, на что она ответила согласием. При этом официальных комментариев от звездной пары до сих пор не было, пока они не решили поделиться радостным событием.
Поклонники начали подозревать беременность артистки ещё в декабре 2024 года, анализируя её фотографии и выступления, где изменения фигуры маскировались свободной одеждой. Несмотря беременность, Краймбрери продолжала активную концертную деятельность.
Новость о беременности вызвала волну эмоций среди фанатов в соцсетях. Подписчики отмечали, что давно ждали этого момента, и поздравляли пару, называя их «идеальным союзом». Некоторые комментаторы напомнили о сложном прошлом Давы.
До отношений с Краймбрери Дава более года состоял в романе с Ольгой Бузовой. После расставания певица неоднократно заявляла о жестоком обращении со стороны блогера, упоминая оскорбления, унижения и даже физическое насилие. Эти обвинения стали причиной публичного скандала, однако Манукян предпочитал не комментировать ситуацию.