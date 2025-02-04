Дава и Краймбрери станут родителями: певица обнажила округлившийся живот

В подтверждение радостного события Дава разместил в соцсетях коллаж из совместных видео, где на отдельных кадрах заметен округлившийся живот певицы. Отношения пары, длящиеся более трех лет, всегда оставались за пределами публичного обсуждения. Лишь в августе 2024 года появилась информация о помолвке: по слухам, блогер сделал предложение возлюбленной, на что она ответила согласием. При этом официальных комментариев от звездной пары до сих пор не было, пока они не решили поделиться радостным событием.