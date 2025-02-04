atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 07:24

Published 4 февраля, 07:24

Modified 4 февраля, 07:26

Updated 4 февраля, 07:26

Дава станет отцом

Дава и Краймбрери станут родителями: певица обнажила округлившийся живот

4 февраля 2025, 07:24
Фото: соцсети. Дава станет отцом

Блогер из Новосибирска Дава станет отцом

Известная исполнительница Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян из Новосибирска готовятся к роли родителей — пара официально объявила о скором пополнении в семье.

В подтверждение радостного события Дава разместил в соцсетях коллаж из совместных видео, где на отдельных кадрах заметен округлившийся живот певицы. Отношения пары, длящиеся более трех лет, всегда оставались за пределами публичного обсуждения. Лишь в августе 2024 года появилась информация о помолвке: по слухам, блогер сделал предложение возлюбленной, на что она ответила согласием. При этом официальных комментариев от звездной пары до сих пор не было, пока они не решили поделиться радостным событием.

Поклонники начали подозревать беременность артистки ещё в декабре 2024 года, анализируя её фотографии и выступления, где изменения фигуры маскировались свободной одеждой. Несмотря беременность, Краймбрери продолжала активную концертную деятельность.

Видео: соцсети.

Новость о беременности вызвала волну эмоций среди фанатов в соцсетях. Подписчики отмечали, что давно ждали этого момента, и поздравляли пару, называя их «идеальным союзом». Некоторые комментаторы напомнили о сложном прошлом Давы.

До отношений с Краймбрери Дава более года состоял в романе с Ольгой Бузовой. После расставания певица неоднократно заявляла о жестоком обращении со стороны блогера, упоминая оскорбления, унижения и даже физическое насилие. Эти обвинения стали причиной публичного скандала, однако Манукян предпочитал не комментировать ситуацию.

Митя Фомин проиграл в шоу «Выжить в Самарканде»
Узнать подробнее
Читайте также:
Повар из Новосибирска на шоу «Битва шефов» принесла неожиданное угощениеЖительница Новосибирска покинула шоу «Большие девочки»Трое жителей Новосибирска соревнуются в шоу «Титаны»
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Блогер#Любовь#Дава#Знаменитости#Беременность#Роман#Давид Манукян
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика