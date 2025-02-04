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Posted 4 февраля, 12:43

Published 4 февраля, 12:43

Modified 4 февраля, 13:00

Updated 4 февраля, 13:00

Разбитое стекло

ДТП с полицейской машиной расследуют в Новосибирске

4 февраля 2025, 12:43
Фото: Изображение Midjourney. Разбитое стекло
4 февраля Тойота совершила столкновение со служебным транспортом. О происшествии рассказали в пресс-службе МВД.

44-летняя женщина за рулём Тойоты выезжала с территории ТСН «Радист». На ул. Боровая произошло столкновение с полицейским УАЗ Паториот.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель Тойоты была нетрезвой в момент столкновения. Женщина была доставлена в больницу, однако как сообщается, угрозы для жизни нет.

Сотрудники ГАИ установят детали происшествия.

Ранее стали известны подробности массового ДТП в Новосибирской области: в столкновении погибли 5 человек.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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