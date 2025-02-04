ДТП с полицейской машиной расследуют в Новосибирске

Posted 4 февраля, 12:43
Published 4 февраля, 12:43
Modified 4 февраля, 13:00
Updated 4 февраля, 13:00
44-летняя женщина за рулём Тойоты выезжала с территории ТСН «Радист». На ул. Боровая произошло столкновение с полицейским УАЗ Паториот.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель Тойоты была нетрезвой в момент столкновения. Женщина была доставлена в больницу, однако как сообщается, угрозы для жизни нет.
Сотрудники ГАИ установят детали происшествия.
Ранее стали известны подробности массового ДТП в Новосибирской области: в столкновении погибли 5 человек.