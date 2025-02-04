ДТП с пятью погибшими произошло на новосибирской трассе — появились жуткие фото

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства тяжелой аварии, произошедшей днем 4 февраля на автодороге 50К-20. По предварительным данным, в 12:00 на участке между селами Усть-Тарка и Богословка столкнулись легковые автомобили марки «Мазда» и «ВАЗ». В результате инцидента пять человек скончались на месте, еще трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы.