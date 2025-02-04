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Posted 4 февраля, 06:51

Published 4 февраля, 06:51

Modified 4 февраля, 06:53

Updated 4 февраля, 06:53

Люди погибли

ДТП с пятью погибшими произошло на новосибирской трассе — появились жуткие фото

4 февраля 2025, 06:51
Фото: 1MI. Люди погибли

Опубликованы первые фото с места ДТП с пятью погибшими под Новосибирском

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с пятью погибшими, подробности дали в ГУ МВД и МЧС.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства тяжелой аварии, произошедшей днем 4 февраля на автодороге 50К-20. По предварительным данным, в 12:00 на участке между селами Усть-Тарка и Богословка столкнулись легковые автомобили марки «Мазда» и «ВАЗ». В результате инцидента пять человек скончались на месте, еще трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

К ликвидации последствий ЧП незамедлительно приступили сотрудники ГАИ, оперативно-следственная группа и спасатели МЧС России. Последние провели работы по извлечению пострадавших из деформированного транспорта и передали их бригадам скорой помощи.

Предварительно известно, что состояние трех госпитализированных остается критическим. Среди погибших и пострадавших только совершеннолетние граждане. Точные причины столкновения, включая возможные технические неисправности или нарушения ПДД, выясняются в рамках процессуальной проверки. На данный момент движение на аварийном участке восстановлено. Также появились первые фотографии с места трагедии.

Фото: ГУ МЧС по НСО
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погибшие#18+
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