ДТП с пятью погибшими произошло на новосибирской трассе — появились жуткие фото

Posted 4 февраля, 06:51
Published 4 февраля, 06:51
Modified 4 февраля, 06:53
Updated 4 февраля, 06:53
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства тяжелой аварии, произошедшей днем 4 февраля на автодороге 50К-20. По предварительным данным, в 12:00 на участке между селами Усть-Тарка и Богословка столкнулись легковые автомобили марки «Мазда» и «ВАЗ». В результате инцидента пять человек скончались на месте, еще трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
К ликвидации последствий ЧП незамедлительно приступили сотрудники ГАИ, оперативно-следственная группа и спасатели МЧС России. Последние провели работы по извлечению пострадавших из деформированного транспорта и передали их бригадам скорой помощи.
Предварительно известно, что состояние трех госпитализированных остается критическим. Среди погибших и пострадавших только совершеннолетние граждане. Точные причины столкновения, включая возможные технические неисправности или нарушения ПДД, выясняются в рамках процессуальной проверки. На данный момент движение на аварийном участке восстановлено. Также появились первые фотографии с места трагедии.