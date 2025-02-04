Два «гастролера» награбили в банке Новосибирске на 500 тысяч

В Новосибирске полиция задержала двух гостей Новосибирска, которые совершили разбойное нападение на банк. Как рассказали в МВД по региону, им поступило заявление от молодого жителя Октябрьского района. Парень рассказал, что в то время, пока он снимал свои деньги с банкомата, в помещение ворвались двое мужчин в масках.