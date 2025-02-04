Два «гастролера» награбили в банке Новосибирске на 500 тысяч

Posted 4 февраля, 06:02
Published 4 февраля, 06:02
Modified 4 февраля, 06:04
Updated 4 февраля, 06:04
В Новосибирске полиция задержала двух гостей Новосибирска, которые совершили разбойное нападение на банк. Как рассказали в МВД по региону, им поступило заявление от молодого жителя Октябрьского района. Парень рассказал, что в то время, пока он снимал свои деньги с банкомата, в помещение ворвались двое мужчин в масках.
«Мужчины применили в его отношении физическую силу и украли денежные средства в сумме 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.
После звонка в дежурную часть, следователи нашли нападавших. Во время проверки выяснилось, что мужчины не местные и приехали в областной центр из соседних регионов. Оба уже не первый раз были привлечены к уголовной ответственности.
Теперь на них возбуждено новое дело по статье «Разбой».
Напомним, что в Новосибирске задержали малолетнего хулигана из ОПГ.