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Posted 4 февраля, 06:02

Published 4 февраля, 06:02

Modified 4 февраля, 06:04

Updated 4 февраля, 06:04

Полиция задержала двух мужчин, которые устроили ограбление в банке Новосибирска.

Два «гастролера» награбили в банке Новосибирске на 500 тысяч

4 февраля 2025, 06:02
Фото: 1MI. Полиция задержала двух мужчин, которые устроили ограбление в банке Новосибирска.
Полиция Новосибирска сообщила о задержании двух мужчин, которые пытались ограбить банк.

В Новосибирске полиция задержала двух гостей Новосибирска, которые совершили разбойное нападение на банк. Как рассказали в МВД по региону, им поступило заявление от молодого жителя Октябрьского района. Парень рассказал, что в то время, пока он снимал свои деньги с банкомата, в помещение ворвались двое мужчин в масках.

«Мужчины применили в его отношении физическую силу и украли денежные средства в сумме 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

После звонка в дежурную часть, следователи нашли нападавших. Во время проверки выяснилось, что мужчины не местные и приехали в областной центр из соседних регионов. Оба уже не первый раз были привлечены к уголовной ответственности.

Теперь на них возбуждено новое дело по статье «Разбой».

Напомним, что в Новосибирске задержали малолетнего хулигана из ОПГ.

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#Ксения Высотина#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Ограбление#Разбой
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