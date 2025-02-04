«Ехали на медосмотр»: стали известны подробности о погибших в ДТП под Новосибирском

Posted 4 февраля, 15:31
Published 4 февраля, 15:31
Modified 4 февраля, 15:34
Updated 4 февраля, 15:34
Как сообщили в региональном МВД, дорожно-транспортный инцидент произошел на участке между населенными пунктами Усть-Тарка и Татарск. Водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «ВАЗ-2107».
О личностях погибших сообщили в «КП-Новосибирск» со ссылкой на источники близкие к пострадавшим.
За рулем «ВАЗа» был 48-летний Андрей В., на пассажирском сидении его супруга 44-летняя Светлана. Также в машине находился их сын. Все трое погибли. Сообщается, что у супругов остались еще двое детей. Кроме них в салоне авто находилась их знакомая и ее сын — семья подвозила их для прохождения медосмотра. Они выжили, но были госпитализированы с травмами.
Водитель «Мазды» 42-летний Владислав Г. также погиб. Кроме него в салоне находилась девушка и ее возлюбленный. Девушка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в бессознательном состоянии. Мужчина-пассажир погиб. Сельчане рассказали, что молодые люди жили вместе и воспитывали двоих детей. Погибший водитель недавно женился.
По факту ДТП следователи начали доследственную проверку. Ход следствия проконтролирует прокуратура.
Ранее появились жуткие фото с места происшествия. По ним можно увидеть, что оба авто разбиты вдребезги — шансы выжить у находившихся там в момент столкновения были минимальны.