«Ехали на медосмотр»: стали известны подробности о погибших в ДТП под Новосибирском

За рулем «ВАЗа» был 48-летний Андрей В., на пассажирском сидении его супруга 44-летняя Светлана. Также в машине находился их сын. Все трое погибли. Сообщается, что у супругов остались еще двое детей. Кроме них в салоне авто находилась их знакомая и ее сын — семья подвозила их для прохождения медосмотра. Они выжили, но были госпитализированы с травмами.