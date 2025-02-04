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Posted 4 февраля, 01:52

Published 4 февраля, 01:52

Modified 4 февраля, 01:54

Updated 4 февраля, 01:54

Морозы снова придут

Февральские морозы обрушатся на Новосибирскую область

4 февраля 2025, 01:52
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Морозы снова придут
В Новосибирской области ожидаются морозы, о чем говорят данные погодных сервисов.

По прогнозу ru-meteo, на неделе с 5 по 8 февраля похолодает до -20…-24 в ночное время. При этом днем ожидается -14…-16. С воскресенья, 9 февраля, начнется снег, с которым морозы стихнут до -8.

«Яндекс. Погода» также обещает ночные морозы до -22. Самым холодным днем станет пятница, 7 февраля с похолоданием до -15 днем и -20…-22 ночью. 9 числа потеплеет до -9.

Аналогичную погоду прогнозирует и сайт gismeteo, который говорит о потеплении только с 10 февраля. О ночном холоде предупреждает world-weather: по прогнозу, холода стукнут в регионе с четверга, 6 числа.

Аномально теплая весна ожидается в Новосибирской области
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