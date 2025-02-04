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Posted 4 февраля, 18:51

Published 4 февраля, 18:51

Modified 4 февраля, 18:53

Updated 4 февраля, 18:53

Необычное имя

Иноземное имя девочки набирает популярность в Новосибирской области

4 февраля 2025, 18:51
Фото: 1MI. Необычное имя
В региональном ЗАГСе поделились самыми популярными именами, которыми называли детей в январе 2025. Помимо привычных, среди них выделяется одно женское имя иноземного происхождения.

Чаще всего девочек в регионе называли такими именами как Дарья, Александра, Анна, Варвара, Виктория, София, Алиса, Мария, Полина. В последнее время популярностью пользуется также лаконичное и красивое имя Ева.

Имя Ева имеет древнееврейское происхождение и в буквальном переводе с иврита означает «дающая жизнь», однако его также можно трактовать как «озорная» или «подвижная». Во многих языках имя переводится как «жизнь», ведь Ева — важный библейский персонаж, мать всех живущих людей.

Утверждается, что женщины с этим именем отличаются добротой, отзывчивостью, женственностью, умением сопереживать и разделять печаль. Ева бывает очень чувствительной, однако вместе с тем отлично умеет понимать окружающих.

Ранее стали известны самые странные имена, которые получили дети в Новосибирской области.

Иноземное имя для мальчика набирает популярность в Новосибирской области
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