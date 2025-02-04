Иноземное имя девочки набирает популярность в Новосибирской области

Posted 4 февраля, 18:51
Published 4 февраля, 18:51
Modified 4 февраля, 18:53
Updated 4 февраля, 18:53
Чаще всего девочек в регионе называли такими именами как Дарья, Александра, Анна, Варвара, Виктория, София, Алиса, Мария, Полина. В последнее время популярностью пользуется также лаконичное и красивое имя Ева.
Имя Ева имеет древнееврейское происхождение и в буквальном переводе с иврита означает «дающая жизнь», однако его также можно трактовать как «озорная» или «подвижная». Во многих языках имя переводится как «жизнь», ведь Ева — важный библейский персонаж, мать всех живущих людей.
Утверждается, что женщины с этим именем отличаются добротой, отзывчивостью, женственностью, умением сопереживать и разделять печаль. Ева бывает очень чувствительной, однако вместе с тем отлично умеет понимать окружающих.
Ранее стали известны самые странные имена, которые получили дети в Новосибирской области.