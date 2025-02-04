Иноземное имя девочки набирает популярность в Новосибирской области

Имя Ева имеет древнееврейское происхождение и в буквальном переводе с иврита означает «дающая жизнь», однако его также можно трактовать как «озорная» или «подвижная». Во многих языках имя переводится как «жизнь», ведь Ева — важный библейский персонаж, мать всех живущих людей.