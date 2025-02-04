Как только додумались: названы самые странные имена в Новосибирской области

В Новосибирске родители стали чаще называть детей архаичными именами старославянского или зарубежного происхождения. Так, за первый месяц 2025 года в регионе появились Велеслав, Емельян, Клим, Кузьма, Лукьян, Панкрат. Но среди родителей мальчиков есть и те, которые отдали предпочтение звучным западным именам, некоторые из которых ассоциируются с выдающимися историческими личностями: Рафаэль, Ричард, Роберт.