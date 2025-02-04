Как только додумались: названы самые странные имена в Новосибирской области

Posted 4 февраля, 16:07
Published 4 февраля, 16:07
Modified 4 февраля, 16:09
Updated 4 февраля, 16:09
В Новосибирске родители стали чаще называть детей архаичными именами старославянского или зарубежного происхождения. Так, за первый месяц 2025 года в регионе появились Велеслав, Емельян, Клим, Кузьма, Лукьян, Панкрат. Но среди родителей мальчиков есть и те, которые отдали предпочтение звучным западным именам, некоторые из которых ассоциируются с выдающимися историческими личностями: Рафаэль, Ричард, Роберт.
Между тем родители девочек не уступают им в фантазии. Некоторые имена напоминают женскую форму популярных мужских имен: Иванна, Кирилия. Некоторых сибирячек назвали будто царевен из русских сказок: Вселена, Марва, Настасья, Светослава. А также в Новосибирской области появились Луна, Лизавета и Стефанида.
Некоторые дети получили двойные имена, например мужское Фолари-Александр или женские Алерия-Мария.
Ранее было названо самое редкое и необычное имя неизвестного происхождения среди девочек в Новосибирской области.