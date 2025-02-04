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Posted 4 февраля, 16:07

Published 4 февраля, 16:07

Modified 4 февраля, 16:09

Updated 4 февраля, 16:09

Ребенок

Как только додумались: названы самые странные имена в Новосибирской области

4 февраля 2025, 16:07
Фото: 1MI. Ребенок

Стали известны самые странные имена в Новосибирской области

В январе 2025 года органами ЗАГСа было зарегистрировано более 2000 родившихся сибиряков. Сотрудники назвали имена, которые удивили их больше всего.

В Новосибирске родители стали чаще называть детей архаичными именами старославянского или зарубежного происхождения. Так, за первый месяц 2025 года в регионе появились Велеслав, Емельян, Клим, Кузьма, Лукьян, Панкрат. Но среди родителей мальчиков есть и те, которые отдали предпочтение звучным западным именам, некоторые из которых ассоциируются с выдающимися историческими личностями: Рафаэль, Ричард, Роберт.

Между тем родители девочек не уступают им в фантазии. Некоторые имена напоминают женскую форму популярных мужских имен: Иванна, Кирилия. Некоторых сибирячек назвали будто царевен из русских сказок: Вселена, Марва, Настасья, Светослава. А также в Новосибирской области появились Луна, Лизавета и Стефанида.

Некоторые дети получили двойные имена, например мужское Фолари-Александр или женские Алерия-Мария.

Ранее было названо самое редкое и необычное имя неизвестного происхождения среди девочек в Новосибирской области.

Иноземное имя для мальчика набирает популярность в Новосибирской области
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