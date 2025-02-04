Корпорация МСП: В 30 регионах МСП привлекут дополнительные средства через РГО

Posted 4 февраля, 10:07
Published 4 февраля, 10:07
Modified 4 февраля, 10:07
Updated 4 февраля, 10:07
Наличие I категории качества дает банкам возможность сократить резервы при кредитовании малого и среднего бизнеса (МСП). Это будет способствовать увеличению доступности финансирования для представителей бизнеса, пишет newsnn.ru.
По словам члена совета директоров Банка России Михаила Мамуты, решение было принято в результате разработки концепции классификации поручительств РГО и методики оценки их финансовой устойчивости.
Согласно его заявлению, решение совета директоров Банка России будет действительно до 31 декабря 2025 года. В дальнейшем данную норму планируется сделать постоянно действующей — это позволит обеспечить поддержку кредитования региональных проектов субъектов МСП с поручительством РГО.
По информации, озвученной генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем, в течение последних шести месяцев количество РГО с I категорией качества выросло на 12 организаций, или более чем в 1,5 раза.
«I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач», — рассказал глава КМСП.
В список регионов с РГО, получившими I категорию, вошли Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Калининградская и Иркутская области, Кабардино-Балкарская Республика, Кубань, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край, ЯНАО и другие.
Запущенная в 2014 году Национальная гарантийная система продолжает играть главную роль в поддержке малого и среднего бизнеса. Александр Исаевич отметил, что при наличии поручительств РГО, принимающих на себя часть рисков, банки охотнее предоставляют заемные средства предпринимателям, испытывающим трудности с залогом.
Эксперты подтвердили, что наличие I категории качества у обеспечения РГО является дополнительным стимулом для развития МСП в регионах России.