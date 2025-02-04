atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 10:07

Published 4 февраля, 10:07

Modified 4 февраля, 10:07

Updated 4 февраля, 10:07

Корпорация МСП: В 30 регионах МСП привлекут дополнительные средства через РГО

Корпорация МСП: В 30 регионах МСП привлекут дополнительные средства через РГО

4 февраля 2025, 10:07
Фото: 1MI.
В настоящий момент в РФ насчитывается 30 региональных гарантийных организаций (РГО), чье обеспечение Банк России относит к I категории качества. Соответствующее решение было принято Корпорацией МСП на базе методологии Минэкономразвития РФ и утверждено советом директоров регулятора.

Наличие I категории качества дает банкам возможность сократить резервы при кредитовании малого и среднего бизнеса (МСП). Это будет способствовать увеличению доступности финансирования для представителей бизнеса, пишет newsnn.ru.

По словам члена совета директоров Банка России Михаила Мамуты, решение было принято в результате разработки концепции классификации поручительств РГО и методики оценки их финансовой устойчивости.

Согласно его заявлению, решение совета директоров Банка России будет действительно до 31 декабря 2025 года. В дальнейшем данную норму планируется сделать постоянно действующей — это позволит обеспечить поддержку кредитования региональных проектов субъектов МСП с поручительством РГО.

По информации, озвученной генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем, в течение последних шести месяцев количество РГО с I категорией качества выросло на 12 организаций, или более чем в 1,5 раза.

«I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач», — рассказал глава КМСП.

В список регионов с РГО, получившими I категорию, вошли Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Калининградская и Иркутская области, Кабардино-Балкарская Республика, Кубань, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край, ЯНАО и другие.

Запущенная в 2014 году Национальная гарантийная система продолжает играть главную роль в поддержке малого и среднего бизнеса. Александр Исаевич отметил, что при наличии поручительств РГО, принимающих на себя часть рисков, банки охотнее предоставляют заемные средства предпринимателям, испытывающим трудности с залогом.

Эксперты подтвердили, что наличие I категории качества у обеспечения РГО является дополнительным стимулом для развития МСП в регионах России.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика