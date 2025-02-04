Легковушка разбилась на Толмачевском шоссе в Новосибирске

Posted 4 февраля, 03:58
Published 4 февраля, 03:58
Modified 4 февраля, 04:00
Updated 4 февраля, 04:00
Все случилось утром 4 февраля на участке Толмачевского шоссе в границах Ленинского района. Там произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, женщина 1984 г. р., находившаяся за рулем Nissan Note, двигалась в направлении Архонского переулка.
Приближаясь к дому №53ж, она потеряла контроль над транспортным средством, вследствие чего машина выехала на полосу встречного движения. На встречной стороне произошло лобовое столкновение с автомобилем Audi A6, следовавшим в противоположную сторону.
В результате аварии водитель Nissan получила травмы различной степени тяжести. Сибирячка была экстренно госпитализирована в ближайшее медучреждение для оказания помощи.
Сотрудники дорожно-патрульной службы оперативно прибыли на место происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия по фиксации обстоятельств ДТП. Точные причины инцидента будут установлены по итогам проверки. В Новосибирской области школьница разбилась на ватрушке.