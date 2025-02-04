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Posted 4 февраля, 03:58

Published 4 февраля, 03:58

Modified 4 февраля, 04:00

Updated 4 февраля, 04:00

Женщина пострадала

Легковушка разбилась на Толмачевском шоссе в Новосибирске

4 февраля 2025, 03:58
Фото: 1MI. Женщина пострадала
В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадала женщина: подробности дали в ГАИ.

Все случилось утром 4 февраля на участке Толмачевского шоссе в границах Ленинского района. Там произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, женщина 1984 г. р., находившаяся за рулем Nissan Note, двигалась в направлении Архонского переулка.

Приближаясь к дому №53ж, она потеряла контроль над транспортным средством, вследствие чего машина выехала на полосу встречного движения. На встречной стороне произошло лобовое столкновение с автомобилем Audi A6, следовавшим в противоположную сторону.

В результате аварии водитель Nissan получила травмы различной степени тяжести. Сибирячка была экстренно госпитализирована в ближайшее медучреждение для оказания помощи.

Сотрудники дорожно-патрульной службы оперативно прибыли на место происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия по фиксации обстоятельств ДТП. Точные причины инцидента будут установлены по итогам проверки. В Новосибирской области школьница разбилась на ватрушке.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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