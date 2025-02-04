Легковушка разбилась на Толмачевском шоссе в Новосибирске

Все случилось утром 4 февраля на участке Толмачевского шоссе в границах Ленинского района. Там произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, женщина 1984 г. р., находившаяся за рулем Nissan Note, двигалась в направлении Архонского переулка.