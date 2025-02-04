Новосибирская область вошла в пятерку лидеров по зарплатам в регионах

За один год зарплата в Новосибирской области поднялась на 13%. Об этом рассказали аналитики портала «Авито Работа».



Новая статистика специалистов помогла области подняться на пятую строчку в рейтинге по заработной плате российских регионов. Также известно, что первое место удалось занять Сахалину, там зарплата выросла на 25% и достигла рубежа 85 308 рублей. На второй строчке расположилась столица России с показателем +20% (86 152 рубля), а на третьем месте оказалась Саха (Якутия), в этом регионе зарплата выросла на 19% с показателем 81 274 рубля.



Помимо этих регионов, в пятерку лидеров вошел Приморский край. Там местным жителям подняли зарплату на 15% (79 259 рублей). Добавим, что на данный момент в Новосибирской области средняя зарплата остановилась на 63 073 рублей.