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Posted 4 февраля, 04:54

Published 4 февраля, 04:54

Modified 4 февраля, 04:56

Updated 4 февраля, 04:56

Средняя зарплата в Новосибирской области составила 63 073 рубля

Новосибирская область вошла в пятерку лидеров по зарплатам в регионах

4 февраля 2025, 04:54
Фото: 1MI. Средняя зарплата в Новосибирской области составила 63 073 рубля
Аналитики сообщили, что в Новосибирской области зарплата стала больше на 13%

За один год зарплата в Новосибирской области поднялась на 13%. Об этом рассказали аналитики портала «Авито Работа».

Новая статистика специалистов помогла области подняться на пятую строчку в рейтинге по заработной плате российских регионов. Также известно, что первое место удалось занять Сахалину, там зарплата выросла на 25% и достигла рубежа 85 308 рублей. На второй строчке расположилась столица России с показателем +20% (86 152 рубля), а на третьем месте оказалась Саха (Якутия), в этом регионе зарплата выросла на 19% с показателем 81 274 рубля.

Помимо этих регионов, в пятерку лидеров вошел Приморский край. Там местным жителям подняли зарплату на 15% (79 259 рублей). Добавим, что на данный момент в Новосибирской области средняя зарплата остановилась на 63 073 рублей.

Напомним, что стало известно, кому в Новосибирске готовы платить до 170 тысяч рублей в месяц.

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