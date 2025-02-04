Новосибирская поликлиника в городе Обь начнет принимать пациентов 5 февраля

За шесть лет Новосибирская область привлекла более 110 млрд рублей из федерального бюджета в рамках нацпроектов, а общий объём финансирования превысил 230 млрд рублей. В 2024 году реализованы проекты на 33,3 млрд рублей, включая реконструкцию поликлиник в Колывани и Краснозёрском, строительство медучреждений в Оби и Чулыме, а также ремонт амбулаторий в сёлах Прокудское и Лебедёвка.