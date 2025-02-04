Новосибирская поликлиника в городе Обь начнет принимать пациентов 5 февраля

Posted 4 февраля, 10:09
Published 4 февраля, 10:09
Modified 4 февраля, 10:11
Updated 4 февраля, 10:11
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в микрорайоне «Геодезия» города Обь введена в эксплуатацию современная поликлиника, рассчитанная на 550 посещений в смену. Объект стал частью программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и призван обеспечить медицинской помощью жителей не только Оби, но и прикреплённых населённых пунктов Коченёвского района.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил выполнение поручений по транспортной и пешей доступности поликлиники. По словам главы администрации Оби Павла Буковинина, вблизи медучреждения обустроены тротуары, пешеходные переходы со светофорами, парковки и остановки. Для удобства жителей запущен бесплатный автобусный маршрут №5, связывающий ключевые объекты микрорайона: поликлинику, школы, детские сады, больницу и спорткомплекс. Дополнительно работают три платных маршрута. Учреждение начнет прием пациентов уже 5 февраля, а через неделю власти проанализируют первые отзывы для устранения недочетов.
К микрорайону «Геодезия» также курсирует автобус №122 (маршрут Площадь Маркса — Геодезическая) и действует станция электропоездов «Аэрофлот». Поликлиника полностью укомплектована специалистами, включая узкопрофильных врачей. Как отметил главврач Новосибирской районной больницы №2 Александр Лацких, ранее в этой части Оби подобных медучреждений не существовало.
Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил, что национальный проект «Здравоохранение» трансформируется в программу «Продолжительная и активная жизнь», которая предусматривает модернизацию первичного звена до 2030 года. Уже в 2025 году планируется капитальный ремонт ряда медучреждений, закупка 1442 единиц медоборудования и 339 автомобилей для нужд больниц.
За шесть лет Новосибирская область привлекла более 110 млрд рублей из федерального бюджета в рамках нацпроектов, а общий объём финансирования превысил 230 млрд рублей. В 2024 году реализованы проекты на 33,3 млрд рублей, включая реконструкцию поликлиник в Колывани и Краснозёрском, строительство медучреждений в Оби и Чулыме, а также ремонт амбулаторий в сёлах Прокудское и Лебедёвка.
На 2025 год запланировано выделение свыше 31 млрд рублей на 42 региональных проекта, среди которых ключевыми станут «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь». Эти шаги позволят продолжить масштабное обновление социальной и медицинской инфраструктуры, заданное нацпроектами.