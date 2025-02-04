О проблемах с финансированием капремонта школ рассказали в мэрии Новосибирска

Posted 4 февраля, 06:43
Published 4 февраля, 06:43
Modified 4 февраля, 06:45
Updated 4 февраля, 06:45
В департаменте образования мэрии Новосибирска не исключили сложностей при проведении капитального ремонта в городских школах из-за нехватки финансирования. Работы, которые производятся сейчас, идут по сметам, утвержденным несколько лет назад. Это, по словам главы профильного ведомства, «вызывает определенную тревогу».
«Проектно-сметная документация прошла экспертизу 2022 годом, за это время изменение ценовой политики произошло во всех сферах, поээтому, я думаю, что в течение года понадобиться корректировка», — заявил начальник городского департамента образования Рамиль Ахметгареев в ходе оперативного совещания в мэрии, за которым наблюдал корреспондент Atas.Info.
При этом программы капремонта учреждений образования включают только внутренние строительсные работы и замену коммуникаций. Ремонт фасадов и устройство спортивных площадок, это «вопрос на перспективу», констатировал Ахметгареев.
Сейча в городе капитальный ремонт идет в 20 школах. Суммарное финансирование на 2024-25 годы составляет 2,293 млрд рублей. Согласно контрактной документации, работы должны быть завершены до конца текущего года. Однако Рамиль Ахметгареев считает, что на 16 объектах ремонт будет закончен к началу нового учебного года.
Ранее мы рассказывали о скандале вокруг сорванного ремонта школы в Искитиме — реконструкция здания шла в рамках нацпроекта «Образование».