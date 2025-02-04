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Posted 4 февраля, 06:43

Published 4 февраля, 06:43

Modified 4 февраля, 06:45

Updated 4 февраля, 06:45

Школы будут ремонтировать только внутри

О проблемах с финансированием капремонта школ рассказали в мэрии Новосибирска

4 февраля 2025, 06:43
Фото: 1MI. Школы будут ремонтировать только внутри
Проектная документация была подготовлена более двух лет назад, с тех пор стимость выросла, сообщили в городском департаменте образования.

В департаменте образования мэрии Новосибирска не исключили сложностей при проведении капитального ремонта в городских школах из-за нехватки финансирования. Работы, которые производятся сейчас, идут по сметам, утвержденным несколько лет назад. Это, по словам главы профильного ведомства, «вызывает определенную тревогу».

«Проектно-сметная документация прошла экспертизу 2022 годом, за это время изменение ценовой политики произошло во всех сферах, поээтому, я думаю, что в течение года понадобиться корректировка», — заявил начальник городского департамента образования Рамиль Ахметгареев в ходе оперативного совещания в мэрии, за которым наблюдал корреспондент Atas.Info.

При этом программы капремонта учреждений образования включают только внутренние строительсные работы и замену коммуникаций. Ремонт фасадов и устройство спортивных площадок, это «вопрос на перспективу», констатировал Ахметгареев.

Сейча в городе капитальный ремонт идет в 20 школах. Суммарное финансирование на 2024-25 годы составляет 2,293 млрд рублей. Согласно контрактной документации, работы должны быть завершены до конца текущего года. Однако Рамиль Ахметгареев считает, что на 16 объектах ремонт будет закончен к началу нового учебного года.

Ранее мы рассказывали о скандале вокруг сорванного ремонта школы в Искитиме — реконструкция здания шла в рамках нацпроекта «Образование».

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#Новосибирск#Школы#Капремонт#Проблемы#Финансирование
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