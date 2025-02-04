О проблемах с финансированием капремонта школ рассказали в мэрии Новосибирска

В департаменте образования мэрии Новосибирска не исключили сложностей при проведении капитального ремонта в городских школах из-за нехватки финансирования. Работы, которые производятся сейчас, идут по сметам, утвержденным несколько лет назад. Это, по словам главы профильного ведомства, «вызывает определенную тревогу».