Один из крупнейших банков прекратит работу в Новосибирске

В Новосибирске на данный момент работает четыре филиала Райффайзенбанка. Все филиалы имеют оценку не ниже 4/5 по мнению горожан. Эксперты отмечают, что слияние и поглощение банков проходит незаметно для россиян, поэтому если новый собственник акций будет согласован ЦБ, то вкладчики могут не опасаться блокировки счетов. В случае успешной сделки, обновленные филиалы продолжат свою работу.