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Posted 4 февраля, 14:39

Published 4 февраля, 14:39

Modified 4 февраля, 14:46

Updated 4 февраля, 14:46

Банк

Один из крупнейших банков прекратит работу в Новосибирске

4 февраля 2025, 14:39
Фото: 1MI. Банк
Глава Raiffeisen Bank International заявил об уходе кооперативного банка из России.

Сегодня Райффайзенбанк подтвердил свое намеренье уйти из России. Сейчас компания намеревается продать свою долю, что по мнению главы является самым прозрачным и безопасным способам покинуть российский рынок.

Райффайзенбанк пытался продать свою 60% долю, однако по решению суда на компанию наложен запрет. Ранее был удовлетворен иск компании «Расперия» на передачу акций дочернего банка.

В феврале стало известно, что банковская группа потеряла уже более 800 миллионов евро в ходе судебных разбирательств. Это стало причиной резкого падения прибыли компании минимум на треть.

В Новосибирске на данный момент работает четыре филиала Райффайзенбанка. Все филиалы имеют оценку не ниже 4/5 по мнению горожан. Эксперты отмечают, что слияние и поглощение банков проходит незаметно для россиян, поэтому если новый собственник акций будет согласован ЦБ, то вкладчики могут не опасаться блокировки счетов. В случае успешной сделки, обновленные филиалы продолжат свою работу.

Ранее в Новосибирске озвучили 30 региональных гарантийных организаций I категории качества.

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#София Самарина#Политика#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Банк
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