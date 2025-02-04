Один из крупнейших банков прекратит работу в Новосибирске

Posted 4 февраля, 14:39
Published 4 февраля, 14:39
Modified 4 февраля, 14:46
Updated 4 февраля, 14:46
Сегодня Райффайзенбанк подтвердил свое намеренье уйти из России. Сейчас компания намеревается продать свою долю, что по мнению главы является самым прозрачным и безопасным способам покинуть российский рынок.
Райффайзенбанк пытался продать свою 60% долю, однако по решению суда на компанию наложен запрет. Ранее был удовлетворен иск компании «Расперия» на передачу акций дочернего банка.
В феврале стало известно, что банковская группа потеряла уже более 800 миллионов евро в ходе судебных разбирательств. Это стало причиной резкого падения прибыли компании минимум на треть.
В Новосибирске на данный момент работает четыре филиала Райффайзенбанка. Все филиалы имеют оценку не ниже 4/5 по мнению горожан. Эксперты отмечают, что слияние и поглощение банков проходит незаметно для россиян, поэтому если новый собственник акций будет согласован ЦБ, то вкладчики могут не опасаться блокировки счетов. В случае успешной сделки, обновленные филиалы продолжат свою работу.
Ранее в Новосибирске озвучили 30 региональных гарантийных организаций I категории качества.