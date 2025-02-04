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Posted 4 февраля, 09:49

Published 4 февраля, 09:49

Modified 4 февраля, 09:51

Updated 4 февраля, 09:51

За год в Новосибирскую область вернули 18 бойцов СВО с плена ВСУ.

Почти 20 бойцов СВО из Новосибирска вернулись из украинского плена

4 февраля 2025, 09:49
Фото: 1MI. За год в Новосибирскую область вернули 18 бойцов СВО с плена ВСУ.
Новосибирскому омбудсмену поступило почти 3 тысячи обращений от солдат СВО и их родственников.

В Новосибирск из плена ВСУ вернулись почти 20 бойцов из Новосибирской области. Об этом пишет портал ТАСС, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в области Елену Зерняеву.

Специалист поделилась итогами работы за 2024 год. По ее словам, к ней обратилось почти три тысячи человек за год. Только 45% обращений касались вопросов по специальной военной операции.

Зерняева отметила, что за каждой семьей из региона, закреплен свой сотрудник уполномоченного аппарата. Специалисты выясняют семейную ситуацию, помогают решить проблемы и оказывают психологическую помощь.

Напомним, что в 2023 году из плена ВСУ освободили только двух человек.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Травников прокомментировал празднование 9 мая в Новосибирске.

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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#СВО#Омбудсмен#Пленные#ВСУ
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