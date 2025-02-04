Почти 20 бойцов СВО из Новосибирска вернулись из украинского плена

Posted 4 февраля, 09:49
Published 4 февраля, 09:49
Modified 4 февраля, 09:51
Updated 4 февраля, 09:51
В Новосибирск из плена ВСУ вернулись почти 20 бойцов из Новосибирской области. Об этом пишет портал ТАСС, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в области Елену Зерняеву.
Специалист поделилась итогами работы за 2024 год. По ее словам, к ней обратилось почти три тысячи человек за год. Только 45% обращений касались вопросов по специальной военной операции.
Зерняева отметила, что за каждой семьей из региона, закреплен свой сотрудник уполномоченного аппарата. Специалисты выясняют семейную ситуацию, помогают решить проблемы и оказывают психологическую помощь.
Напомним, что в 2023 году из плена ВСУ освободили только двух человек.
Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Травников прокомментировал празднование 9 мая в Новосибирске.