Поезд насмерть сбил пожилого мужчину в Новосибирской области

Posted 4 февраля, 05:55
Published 4 февраля, 05:55
Modified 4 февраля, 05:57
Updated 4 февраля, 05:57
Вечером, 3 февраля, на станции Коченево в Новосибирской области под грузовой попал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.
Когда на место приехали следователи, им удалось установить личность сибиряка, который попал под поезд. Также выяснилось, что 63-летний мужчина переходил дорогу по рельсам прям перед приближающимся составом.
Когда машинист поезда увидел человека на путях, он подал гудок, и применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. Но данные меры не помогли избежать происшествия. Скорая помощь приехала на место, когда мужчина уже скончался.
Отметим, что это не первый случай за последние дни, когда человек попадает под поезд. Недавно подобный инцидент случился на станциях Крахаль и Восточная. На месте также скончался мужчина.