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Posted 4 февраля, 18:25

Published 4 февраля, 18:25

Modified 4 февраля, 18:27

Updated 4 февраля, 18:27

Естественную убыль населения наблюдают в регионе

Пугающая статистика: в Новосибирской области смертность превысила рождаемость

4 февраля 2025, 18:25
Фото: 1MI. Естественную убыль населения наблюдают в регионе

Смертность превысила рождаемость в Новосибирской области

Статистику смертности и рождаемости в Новосибирской области привели региональные органы ЗАГС.

В первый месяц года в регионе зафиксировали рост естественной убыли населения. В январе скончалось 3345 человек. При этом родилось намного меньше — 2124.

Спад рождаемости и рост смертности в регионе ранее фиксировали по итогам 2024 года. В новом году тенденция продолжается. При этом стоимость ритуальных услуг возросла.

Прирост населения обеспечивается в основном за счет прибывающих трудовых мигрантов. По данным Новосибирскстата, в 2024 году в регион прибыло около 59 985 иностранных граждан.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Здоровье#Загс#Рождаемость#Смертность
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