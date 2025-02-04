Пугающая статистика: в Новосибирской области смертность превысила рождаемость

Posted 4 февраля, 18:25
Published 4 февраля, 18:25
Modified 4 февраля, 18:27
Updated 4 февраля, 18:27
В первый месяц года в регионе зафиксировали рост естественной убыли населения. В январе скончалось 3345 человек. При этом родилось намного меньше — 2124.
Спад рождаемости и рост смертности в регионе ранее фиксировали по итогам 2024 года. В новом году тенденция продолжается. При этом стоимость ритуальных услуг возросла.
Прирост населения обеспечивается в основном за счет прибывающих трудовых мигрантов. По данным Новосибирскстата, в 2024 году в регион прибыло около 59 985 иностранных граждан.