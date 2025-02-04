Пять человек погибли на трассе под Новосибирском

Posted 4 февраля, 06:13
Published 4 февраля, 06:13
Modified 4 февраля, 06:15
Updated 4 февраля, 06:15
Сегодня, 4 февраля, на трассе в Усть-Тарском районе Новосибирской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
На месте аварии погибли пять человек, также трое получили травмы и были доставлены в больницу. Уточняется, что ДТП случилось между селом Усть-Тарка и деревней Богословка.
По информации сотрудников профильного ведомства, на автодороге столкнулся автомобиль марки Mazda и ВАЗ.
На данный момент на месте работают сотрудники ГАИ. Специалисты устанавливают все факты и обстоятельства автокатастрофы.
Ранее также сообщалось, что сегодня утром на участке Толмачевского шоссе в границах Ленинского района произошло ДТП. На месте травмировалась женщина, она была доставлена в больницу.