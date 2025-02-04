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Posted 4 февраля, 06:13

Published 4 февраля, 06:13

Modified 4 февраля, 06:15

Updated 4 февраля, 06:15

Пять человек погибли в аварии между селом Усть-Тарка и деревней Богословка.

Пять человек погибли на трассе под Новосибирском

4 февраля 2025, 06:13
Фото: 1MI. Пять человек погибли в аварии между селом Усть-Тарка и деревней Богословка.
ГАИ сообщила о ДТП с пятью погибшими в Усть-Тарском районе

Сегодня, 4 февраля, на трассе в Усть-Тарском районе Новосибирской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

На месте аварии погибли пять человек, также трое получили травмы и были доставлены в больницу. Уточняется, что ДТП случилось между селом Усть-Тарка и деревней Богословка.

По информации сотрудников профильного ведомства, на автодороге столкнулся автомобиль марки Mazda и ВАЗ.

На данный момент на месте работают сотрудники ГАИ. Специалисты устанавливают все факты и обстоятельства автокатастрофы.

Ранее также сообщалось, что сегодня утром на участке Толмачевского шоссе в границах Ленинского района произошло ДТП. На месте травмировалась женщина, она была доставлена в больницу.

Массовое ДТП произошло на трассе в Новосибирской области из-за гололедицы
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