atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 08:32

Published 4 февраля, 08:32

Modified 4 февраля, 08:34

Updated 4 февраля, 08:34

Власти Новосибирска борются с «черными» агентами при помощи муниципального контракта.

С «черными» агентами борются в Новосибирске через контракт

4 февраля 2025, 08:32
Фото: 1MI. Власти Новосибирска борются с «черными» агентами при помощи муниципального контракта.
Представители мэрии Новосибирска проверили в работе первый тендер на оказание услуги по перевозке тел умерших.

В прошлом году в Новосибирске начали тестировать тендер, который поможет транспортировать тела умерших. Напомним, что речь идет про муниципальную услугу.

Как пишет портал Infopro54, ссылаясь на заместителя мэра Максима Останина, власти таким образом борются с «черными» агентами, которые появились в областном центре.

Напомним, что еще в 2024 году стало известно о том, что мэр города Максим Кудрявцев подписал документ, который постановлял о порядке перевозки тел умерших. В постановлении также говорилось, что данную услугу возьмет на контроль департамент потребительского рынка.

Перевозку могли осуществлять только в самом Новосибирске и только за счет городского бюджета. Уточним, что семья умеющего не платила за перемещение тела.

Когда о контракте стало известно, власти рассказали, что его начальная цена составляла более 2,5 миллиона рублей. Подрядчик, который выиграл, должен был предоставить 1,3 тысячи услуг. Позже контакт подписали с фирмой «Мемориальная служба „ИМИ“. За год контакт был исполнен на 2,45 миллиона рублей.

Недавно мы также сообщали о муниципальном контракте по отлову бездомных животных.

Более миллиарда рублей потратят на ремонт 12 дорог в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Пять человек погибли на трассе под НовосибирскомДва «гастролера» награбили в банке Новосибирске на 500 тысячПоезд насмерть сбил пожилого мужчину в Новосибирской области
#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Похороны#Контракт#Муниципалитет#Подрядная организация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика