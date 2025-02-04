С «черными» агентами борются в Новосибирске через контракт

Posted 4 февраля, 08:32
Published 4 февраля, 08:32
Modified 4 февраля, 08:34
Updated 4 февраля, 08:34
В прошлом году в Новосибирске начали тестировать тендер, который поможет транспортировать тела умерших. Напомним, что речь идет про муниципальную услугу.
Как пишет портал Infopro54, ссылаясь на заместителя мэра Максима Останина, власти таким образом борются с «черными» агентами, которые появились в областном центре.
Напомним, что еще в 2024 году стало известно о том, что мэр города Максим Кудрявцев подписал документ, который постановлял о порядке перевозки тел умерших. В постановлении также говорилось, что данную услугу возьмет на контроль департамент потребительского рынка.
Перевозку могли осуществлять только в самом Новосибирске и только за счет городского бюджета. Уточним, что семья умеющего не платила за перемещение тела.
Когда о контракте стало известно, власти рассказали, что его начальная цена составляла более 2,5 миллиона рублей. Подрядчик, который выиграл, должен был предоставить 1,3 тысячи услуг. Позже контакт подписали с фирмой «Мемориальная служба „ИМИ“. За год контакт был исполнен на 2,45 миллиона рублей.
Недавно мы также сообщали о муниципальном контракте по отлову бездомных животных.