Самолёт для высших лиц РФ кружил над Новосибирском — в чем причина

Posted 4 февраля, 13:44
Published 4 февраля, 13:44
Modified 4 февраля, 13:46
Updated 4 февраля, 13:46
Самолет Ил-96 выполнил несколько маневров над столицей Сибири, затем совершил около пяти циклов взлета и посадки в Новосибирском Толмачёво. Сообщается, что на судне проводилась учебно-тренировочная программа.
Согласно данным Flightradar, самолет вылетел из Внуково Мск около пяти часов назад и уже в течении продолжительного времени отрабатывает маневры над Новосибирской областью.
Напомним, воздушное судно Ил-96 входит в состав авиафлота спецотряда «Россия», осуществляющего перелеты для высшего руководства страны. Его услугами пользуются Президент, Премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, главы Конституционного и Верховного судов и другие.
Ранее сообщалось о задержке сразу шести рейсов в аэропорт Толмачёво.