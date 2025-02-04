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Posted 4 февраля, 13:44

Published 4 февраля, 13:44

Modified 4 февраля, 13:46

Updated 4 февраля, 13:46

Самолёт

Самолёт для высших лиц РФ кружил над Новосибирском — в чем причина

4 февраля 2025, 13:44
Фото: 1MI. Самолёт
Жители Новосибирска заметили в небе лайнер спецотряда «Россия», и поделились фото в социальных сетях.

Самолет Ил-96 выполнил несколько маневров над столицей Сибири, затем совершил около пяти циклов взлета и посадки в Новосибирском Толмачёво. Сообщается, что на судне проводилась учебно-тренировочная программа.

Согласно данным Flightradar, самолет вылетел из Внуково Мск около пяти часов назад и уже в течении продолжительного времени отрабатывает маневры над Новосибирской областью.

Напомним, воздушное судно Ил-96 входит в состав авиафлота спецотряда «Россия», осуществляющего перелеты для высшего руководства страны. Его услугами пользуются Президент, Премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, главы Конституционного и Верховного судов и другие.

Ранее сообщалось о задержке сразу шести рейсов в аэропорт Толмачёво.

Фото очевидцев
Фото очевидцев. Фото: ВК: АСТ-54
Брошенный в поле под Новосибирском самолет начали распиливать
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