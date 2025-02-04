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Posted 4 февраля, 12:58

Published 4 февраля, 12:58

Modified 4 февраля, 13:00

Updated 4 февраля, 13:00

Хоккей

Стал известен итог матча новосибирского ХК «Сибирь» и хабаровского «Амура»

4 февраля 2025, 12:58
Фото: 1MI. Хоккей

Новосибирский ХК «Сибирь» разгромил хабаровский «Амур»

Новосибирские хоккеисты вырвали победу у команды из Хабаровска. В пресс-службе ХКЛ рассказали, как это было.

Уже на первой минуте матча «Сибирь» пропустила обидную шайбу соперников. Однако в этот раз выездной матч закончился успешно для сибиряков.

Матч «Сибирь"-"Амур» завершили со счётом 5:1. Голы принадлежат Владиславу Кара, Тейлору Бек, Кириллу Рассказову, Брендану Лайпсик и Никите Короткову.

В следующем матче 11 февраля соперниками для сибиряков станет команда «Лада» из Тольятти.

Ранее в КХЛ рассказали о том, как закончился скандал с тренером, обвиняемым в домогательствах.

Стало известно, сколько потратят на матч звезд КХЛ в Новосибирске
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