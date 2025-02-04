Стал известен итог матча новосибирского ХК «Сибирь» и хабаровского «Амура»

Posted 4 февраля, 12:58
Published 4 февраля, 12:58
Modified 4 февраля, 13:00
Updated 4 февраля, 13:00
Уже на первой минуте матча «Сибирь» пропустила обидную шайбу соперников. Однако в этот раз выездной матч закончился успешно для сибиряков.
Матч «Сибирь"-"Амур» завершили со счётом 5:1. Голы принадлежат Владиславу Кара, Тейлору Бек, Кириллу Рассказову, Брендану Лайпсик и Никите Короткову.
В следующем матче 11 февраля соперниками для сибиряков станет команда «Лада» из Тольятти.
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