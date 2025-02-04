Стало известно, какой вид онкозаболевания чаще выявляют в Новосибирской области

Posted 4 февраля, 08:34
Published 4 февраля, 08:34
Modified 4 февраля, 08:36
Updated 4 февраля, 08:36
За прошлый год в Новосибирской области врачи зарегистрировали более 15 тысяч раковых опухолей. Как пишет портал BFM — Новосибирск, ссылаясь на представителей министерства здравоохранения региона, чаще всего в области регистрируют случаи рака кожи.
Специалисты рассказывают, что в регионе также стали чаще выявлять онкологию на ранних стациях. Это произошло благодаря тому, что жители Новосибирска стали чаще посещать медицинские осмотры и проходить диспансеризацию. За год подобных проверок более 70% жителей региона могли получить диагноз на первой или второй стадии.
Также известно, что на сегодняшний день продолжительность жизни онкобольных в Новосибирской области увеличилась более чем на пять лет.
На данный момент в регионе лидером среди разновидностей онкологии является рак кожи.
Напомним, что ранее мы уже сообщали, как тысячи человек направили на дополнительные обследования в связи с подозрениями на наличие опухолей.