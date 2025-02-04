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Posted 4 февраля, 08:34

Published 4 февраля, 08:34

Modified 4 февраля, 08:36

Updated 4 февраля, 08:36

В Новосибирской области за год выявили более 15 раковых опухолей.

Стало известно, какой вид онкозаболевания чаще выявляют в Новосибирской области

4 февраля 2025, 08:34
Фото: 1MI. В Новосибирской области за год выявили более 15 раковых опухолей.
Минздрав отмечает, что за 2024 год было выявлено более 15 тысяч раковых опухолей.

За прошлый год в Новосибирской области врачи зарегистрировали более 15 тысяч раковых опухолей. Как пишет портал BFM — Новосибирск, ссылаясь на представителей министерства здравоохранения региона, чаще всего в области регистрируют случаи рака кожи.

Специалисты рассказывают, что в регионе также стали чаще выявлять онкологию на ранних стациях. Это произошло благодаря тому, что жители Новосибирска стали чаще посещать медицинские осмотры и проходить диспансеризацию. За год подобных проверок более 70% жителей региона могли получить диагноз на первой или второй стадии.

Также известно, что на сегодняшний день продолжительность жизни онкобольных в Новосибирской области увеличилась более чем на пять лет.

На данный момент в регионе лидером среди разновидностей онкологии является рак кожи.

Напомним, что ранее мы уже сообщали, как тысячи человек направили на дополнительные обследования в связи с подозрениями на наличие опухолей.

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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Минздрав#Больница#Онкология#Рак
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