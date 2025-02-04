Стало известно, какой вид онкозаболевания чаще выявляют в Новосибирской области

Специалисты рассказывают, что в регионе также стали чаще выявлять онкологию на ранних стациях. Это произошло благодаря тому, что жители Новосибирска стали чаще посещать медицинские осмотры и проходить диспансеризацию. За год подобных проверок более 70% жителей региона могли получить диагноз на первой или второй стадии.