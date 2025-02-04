Стало известно, насколько увеличилось число разводов в Новосибирской области

Posted 4 февраля, 18:05
Published 4 февраля, 18:05
Modified 4 февраля, 18:15
Updated 4 февраля, 18:15
Согласно данным ЗАГС, за январь 2025 в Новосибирской области было зарегистрировано 1049 браков. При этом сотрудники отметили, что спрос на самую красивую в месяце дату оказался крайне высок.
Число разводов оказалось меньше, чем число заключенных браков. Всего за месяц разошлись 968 пар.
Напомним, с 2025 года разводиться стало дороже — размер госпошлины за развод вырос до 5 000 рублей. Столько же придется отдать за смену имени. При этом заключить брак намного дешевле — госпошлина при подаче заявления на регистрацию брака в России составляет всего 350 рублей.
Ранее стало известно, какие самые необычные имена дают новорожденным в Новосибирской области.