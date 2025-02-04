Стало известно, насколько увеличилось число разводов в Новосибирской области

Напомним, с 2025 года разводиться стало дороже — размер госпошлины за развод вырос до 5 000 рублей. Столько же придется отдать за смену имени. При этом заключить брак намного дешевле — госпошлина при подаче заявления на регистрацию брака в России составляет всего 350 рублей.