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Posted 4 февраля, 18:05

Published 4 февраля, 18:05

Modified 4 февраля, 18:15

Updated 4 февраля, 18:15

Количество браков превышает число разводов

Стало известно, насколько увеличилось число разводов в Новосибирской области

4 февраля 2025, 18:05
Фото: Изображение Midjourney. Количество браков превышает число разводов
Статистику браков и разводов за январь 2025 привели в органах ЗАГСа Новосибирской области.

Согласно данным ЗАГС, за январь 2025 в Новосибирской области было зарегистрировано 1049 браков. При этом сотрудники отметили, что спрос на самую красивую в месяце дату оказался крайне высок.

Число разводов оказалось меньше, чем число заключенных браков. Всего за месяц разошлись 968 пар.

Напомним, с 2025 года разводиться стало дороже — размер госпошлины за развод вырос до 5 000 рублей. Столько же придется отдать за смену имени. При этом заключить брак намного дешевле — госпошлина при подаче заявления на регистрацию брака в России составляет всего 350 рублей.

Ранее стало известно, какие самые необычные имена дают новорожденным в Новосибирской области.

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