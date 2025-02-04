В магазинах «Светофор» торговали просрочкой: какие еще нарушения нашли в Новосибирске

По факту выявления нарушений санитарного законодательства ООО «Торгсервис 54» были направлены уведомления о времени и месте составления протоколов об административном нарушении. Большая часть проблем уже устранена. За те нарушения, которые еще не разрешились, выдано предписание об их устранении. Пока большая часть магазинов в Новосибирске продолжают работу, но их будущее зависит от результатов проверок и способности компании адаптироваться к положенным требованиям.