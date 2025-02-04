В магазинах «Светофор» торговали просрочкой: какие еще нарушения нашли в Новосибирске

Posted 4 февраля, 07:17
Published 4 февраля, 07:17
Modified 4 февраля, 07:19
Updated 4 февраля, 07:19
В конце января 2025 года в Москве началась волна временных закрытий магазинов сети «Светофор» по искам Роспотребнадзора. Основной причиной стали системные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Суды вынесли решения о приостановке деятельности на срок до 90 суток для устранения недостатков, таких как обнаруженные тараканы, мухи, просроченные товары, а также нарушения условий хранения продукции.
Проверки выявили, что сеть размещала магазины в помещениях с плохой инфраструктурой, где высока вероятность проникновения грызунов и насекомых. Дополнительными проблемами стали несоблюдение товарного соседства, отсутствие температурного контроля для скоропортящихся продуктов и антисанитарные условия в складских зонах. Поставщики также жаловались на задержки оплаты и принудительный возврат непроданных товаров, что нарушает закон о торговле.
Жители Новосибирска выражали опасения, что аналогичные меры могут затронуть местные магазины сети. Тогда Atas.info обратился в Роспотребнадзор. В ведомстве нашему изданию сообщили, что в отношении ООО «Торгсервис 54» (магазин «Светофор») в январе 2025 года была проведена внеплановая проверка. Специалистами управления были выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно: в части содержания помещений, правил хранения уборочного инвентаря, ведения учетной документации, реализации просроченной продукции.
По факту выявления нарушений санитарного законодательства ООО «Торгсервис 54» были направлены уведомления о времени и месте составления протоколов об административном нарушении. Большая часть проблем уже устранена. За те нарушения, которые еще не разрешились, выдано предписание об их устранении. Пока большая часть магазинов в Новосибирске продолжают работу, но их будущее зависит от результатов проверок и способности компании адаптироваться к положенным требованиям.